Thời tiết miền Bắc sắp thay đổi hoàn toàn

18-10-2025 - 20:36 PM | Xã hội

Đêm nay, không khí lạnh tràn về gây mưa ở miền Bắc, nhiệt độ giảm nhẹ. Đến ngày 20/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, trời chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (18/10), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Khu vực Hà Nội: đêm 18/10 và sáng 19/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Thời tiết miền Bắc sắp thay đổi hoàn toàn- Ảnh 1.

Không khí lạnh đầu mùa gây mưa dông ở Bắc Bộ (Ảnh: CAND).

Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, rét đậm tại Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/10

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp

