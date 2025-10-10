Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo khẩn: Các xã sau của Hà Nội đặc biệt chú ý

10-10-2025 - 15:24 PM | Xã hội

Lũ sông Cầu, sông Cà Lồ tại Hà Nội đang ở mức rất cao nguy cơ gây ngập lụt cho 8 xã, có nơi được cảnh báo ngập sâu trên 0.6m.

Sáng 10/10, Cục khí tượng thuỷ văn cho biết, mực nước sông Cầu đã đạt đỉnh ở mức 10,16m lúc 23h ngày 9/10, sông Cà Lồ đạt đỉnh ở mức 9,75m và đang biến đổi chậm.

Đến 6h ngày 10/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,12m (trên BĐ3: 2,12m). Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,74m (trên BĐ3: 1,74m).

Thông báo khẩn: Các xã sau của Hà Nội đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Lũ lên nhanh khiến nhiều làng ở xã Đa Phúc ngập sâu trong biển nước. Khuya 9/10, UBND xã này ban hành thông báo khẩn cấp về việc tiếp tục di dời khẩn cấp nhân dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm do lũ lụt. (Ảnh: VOV).

Dự báo, trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ xuống chậm và dao động ở mức trên BĐ3 từ 1,3 - 1,8m.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức rất cao, gây ngập vùng trũng thấp, bãi giữa và ven sông. Thời gian ngập có thể kéo dài 2 đến 4 ngày, một số nơi ngập lâu hơn. 

Lũ đặc biệt lớn còn uy hiếp an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông, như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Thông báo khẩn: Các xã sau của Hà Nội đặc biệt chú ý- Ảnh 2.

Mặt đê quai, đê chính, đê cấp bốn trên địa bàn các thôn An Lạc, Phong Mỹ... đã được bồi đắp lên khoảng 1m, ngăn không cho nước tràn qua vào khu vực dân cư bên trong đê (Ảnh: VGP).


 

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đã ly hôn cả năm, VNeID vẫn hiển thị “vợ chồng”: Hóa ra chỉ vì chưa làm bước này!

Đã ly hôn cả năm, VNeID vẫn hiển thị “vợ chồng”: Hóa ra chỉ vì chưa làm bước này! Nổi bật

Thông báo hạn chế giao thông khu vực Hà Nội từ 7h sáng mai

Thông báo hạn chế giao thông khu vực Hà Nội từ 7h sáng mai Nổi bật

Ông Trần Đức Thuận làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Ông Trần Đức Thuận làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

14:56 , 10/10/2025
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030

14:51 , 10/10/2025
Thông xe đường ven biển vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng qua tỉnh Hưng Yên

Thông xe đường ven biển vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng qua tỉnh Hưng Yên

14:50 , 10/10/2025
Nước sông Cầu rút, hàng chục nghìn dân Hà Nội thở phào

Nước sông Cầu rút, hàng chục nghìn dân Hà Nội thở phào

14:35 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên