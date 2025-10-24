Thông báo khẩn liên quan đến tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội

Hà Nội đưa vào lắp đặt hơn 1.800 camera AI, chuẩn bị vận hành từ tháng 12-2025

Sáng 23-10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại khu vực nút giao Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến, một trong những điểm giao thông có mật độ phương tiện lớn nhất phía Tây thủ đô. Đây là bước khởi đầu trong kế hoạch mở rộng mạng lưới giám sát giao thông thông minh trên toàn thành phố.

Theo lộ trình, đến tháng 12-2025, 1.873 camera AI do Công an thành phố Hà Nội quản lý sẽ được đưa vào vận hành chính thức, nhằm hỗ trợ công tác điều tiết phương tiện, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hệ thống camera thế hệ mới được trang bị khả năng quay - quét toàn cảnh 360 độ, ghi hình ở khoảng cách 500-700m và hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu. Nhờ tích hợp AI, thiết bị có thể phân tích hình ảnh trực tiếp tại chỗ, giúp rút ngắn quá trình xử lý, giảm tải cho máy chủ trung tâm và nâng cao độ chính xác khi đối chiếu dữ liệu.

Đáng chú ý, AI có thể nhận diện phương tiện dù bị che hoặc làm mờ biển số, đồng thời đo đếm lưu lượng giao thông để cung cấp dữ liệu thời gian thực cho hệ thống điều khiển đèn tín hiệu. Việc này cho phép tối ưu hóa chu kỳ đèn tại các nút giao, hạn chế ùn tắc và rút ngắn thời gian chờ cho người tham gia giao thông.

Song song với đó, camera còn hỗ trợ phát hiện các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự đô thị, kiểm tra phương tiện nghi vấn, truy vết xe liên quan đến tai nạn hoặc vụ việc vi phạm pháp luật.

Đối với camera AI, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi…. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai. Hiện AI đã có thể nhận diện được hàng chục hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy.

Bước tiến trong lộ trình đô thị thông minh

Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, cho biết trên báo Tuổi Trẻ rằng hệ thống camera AI đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của lực lượng CSGT. Thiết bị AI giúp lực lượng chức năng xử lý vi phạm hiệu quả hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mô hình quản lý giao thông thông minh, hướng tới đô thị an toàn và minh bạch.

Theo Quy hoạch tổng thể được UBND thành phố phê duyệt, Hà Nội sẽ triển khai hơn 40.000 camera giám sát trong giai đoạn 2025-2030. Trong số này có khoảng 16.000 camera phục vụ trực tiếp quản lý hoạt động giao thông, môi trường và trật tự đô thị.

Việc lắp đặt hệ thống AI diện rộng được kỳ vọng sẽ giúp thủ đô xây dựng hạ tầng giao thông thông minh, hỗ trợ quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.