Thông báo khẩn tới Thanh Hóa và 3 tỉnh khác

08-11-2025 - 21:09 PM | Xã hội

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 17 giờ ngày 7/11 đến 17 giờ ngày 8/11), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tân Thành 1 146,2mm (Thanh Hóa); Thủy Điện Đồng Văn 121,8mm (Nghệ An); Hương Xuân 125,6mm (Hà Tĩnh); Hương Hóa 95mm (Quảng Trị);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 20mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường tại 4 tỉnh trên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, người dân cần chủ động phòng tránh.

Theo Duy Anh

Từ Khóa:
thông báo khẩn

