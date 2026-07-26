Thông báo mới nhất về cuộc gọi cập nhật thông tin số điện thoại

Theo công an tỉnh Lai Châu, trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên các nhà mạng viễn thông như Viettel, Vinaphone, MobiFone... gọi điện, nhắn tin hoặc liên hệ qua các ứng dụng mạng xã hội với lý do "hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao" đang diễn biến phức tạp. Nhiều người dân do chủ quan, thiếu cảnh giác đã trở thành nạn nhân, bị chiếm đoạt số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng.

Trước thực trạng này, mới đây Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN về việc xác thực thông tin thuê bao di động, có hiệu lực từ ngày 15/4/2026. Lợi dụng việc này, các đối tượng tội phạm đã xây dựng nhiều kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ hoặc công nghệ giả mạo số gọi đến, tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà mạng. Chúng thông báo thuê bao của người dân chưa được chuẩn hóa thông tin hoặc thông tin thuê bao có sai sót; nếu không thực hiện ngay sẽ bị khóa một chiều, khóa hai chiều hoặc thu hồi số thuê bao. Lợi dụng tâm lý lo lắng, sợ mất liên lạc của người dân, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số căn cước công dân, ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực OTP.

Tinh vi hơn, các đối tượng còn gửi đường dẫn (link) đến các trang web giả mạo giao diện của nhà mạng hoặc hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc với lý do "hỗ trợ chuẩn hóa trực tuyến". Thực chất, đây là các ứng dụng độc hại hoặc ứng dụng điều khiển từ xa, cho phép đối tượng kiểm soát điện thoại của nạn nhân, đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin đăng nhập ngân hàng, mã OTP và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Thực tế, các nhà mạng không yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Đồng thời, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao (nếu có yêu cầu) luôn được thực hiện thông qua các kênh chính thức như ứng dụng của nhà mạng, website chính thức hoặc tại các cửa hàng, điểm giao dịch được ủy quyền. Để chủ động phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

Không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên nhà mạng.

Chỉ thực hiện cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao thông qua ứng dụng, website chính thức hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của nhà mạng.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có nội dung yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao, cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh bằng cách liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của nhà mạng.

Thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo từ cơ quan Công an, cơ quan quản lý nhà nước và các nhà mạng để kịp thời nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới.

Trong trường hợp đã cung cấp thông tin hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, khóa thẻ, thay đổi mật khẩu các tài khoản liên quan; đồng thời trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cơ quan Công an địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, chia sẻ các phương thức, thủ đoạn lừa đảo đến người thân, bạn bè và cộng đồng để cùng chung tay phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, đề nghị người dân nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lai Châu