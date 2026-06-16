Công an cảnh báo thủ đoạn mới: không phải số điện thoại lạ, nhận cuộc gọi từ ngân hàng, người thân... vẫn có thể mất sạch tiền trong tài khoản

‎Theo công an An Giang, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo có thủ đoạn mới. đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng công nghệ để giả mạo số điện thoại hiển thị khi thực hiện cuộc gọi. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, gây tâm lý chủ quan cho người dân, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn này được thực hiện thông qua kỹ thuật giả mạo số điện thoại gọi đến (Caller ID Spoofing). Bằng việc sử dụng các công cụ, phần mềm chuyên dụng hoặc lợi dụng các dịch vụ viễn thông trên nền tảng Internet, đối tượng có thể thay đổi số điện thoại hiển thị trên màn hình của người nhận.

Khi đó, nạn nhân có thể nhìn thấy số điện thoại quen thuộc của người thân, bạn bè hoặc số tổng đài của ngân hàng, điện lực, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp lớn, dù cuộc gọi thực tế được thực hiện từ một nguồn hoàn toàn khác.

Lợi dụng tâm lý tin tưởng của người dân đối với các số điện thoại quen thuộc hoặc các tổ chức có uy tín, các đối tượng thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, nhân viên ngân hàng, điện lực, thuế hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng để thông báo về các vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng, hóa đơn điện, bảo hiểm, hồ sơ pháp lý hoặc các chương trình ưu đãi....

Sau đó, chúng tìm cách yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP, chuyển tiền hoặc truy cập vào các đường dẫn, ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở việc giả mạo số điện thoại, các đối tượng còn lợi dụng dịch vụ Voice Brandname để hiển thị tên của các tổ chức, doanh nghiệp uy tín trên màn hình cuộc gọi. Điều này khiến nhiều người dân càng dễ nhầm tưởng đây là cuộc gọi chính thức từ các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, các đối tượng còn có thể sử dụng công nghệ giả giọng nói để mô phỏng giọng của người thân, bạn bè hoặc lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp. Các cuộc gọi thường được dàn dựng dưới dạng tình huống khẩn cấp như tai nạn, cấp cứu, cần chuyển tiền gấp hoặc hỗ trợ xử lý công việc đột xuất nhằm tạo áp lực tâm lý, khiến nạn nhân mất cảnh giác và nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị thiệt hại số tiền lớn do tin tưởng vào các cuộc gọi giả mạo. Mặc dù các cơ quan chức năng, đơn vị viễn thông và ngân hàng đã tăng cường các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn cuộc gọi lừa đảo, tuy nhiên thủ đoạn của các đối tượng liên tục thay đổi, đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Để phòng ngừa thủ đoạn trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân:

- Không tin tưởng tuyệt đối vào số điện thoại hoặc tên tổ chức hiển thị trên màn hình cuộc gọi.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

- Không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ hoặc các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường.

- Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ các cuộc gọi không rõ nguồn gốc.

- Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, ngân hàng hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, cần chủ động liên hệ lại qua số điện thoại chính thức được công bố trên website hoặc các kênh thông tin chính thống để xác minh.

- Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã chuyển tiền cho các đối tượng, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh An Giang﻿