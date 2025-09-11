Thông báo mới tại công trình 155 tỷ đồng, người dân ở TP.HCM cần đặc biệt lưu ý

Tuần qua, tháp Tam Thắng – công trình mới nổi bật tại Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) – đã nhanh chóng trở thành địa điểm “hot” thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh.

Nếu trước kia, nhiều người thường chọn cách ghi lại toàn cảnh tháp từ xa theo trào lưu “dốc Đại Lý”, thì nay giới trẻ lại thích thú với trải nghiệm đứng giữa những cột trụ Tam Thắng để tạo ra khung hình độc đáo và khác lạ.

Ảnh: Duyên Thắm

Những bức ảnh chụp góc rộng bên trong công trình không chỉ làm nổi bật chiều cao, sự bề thế của các cột trụ mà còn mang lại cảm giác hiện đại, phóng khoáng, phù hợp với tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ.

Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ, sự hòa quyện giữa kiến trúc ấn tượng và ánh sáng tự nhiên đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để sáng tạo nên các bộ ảnh. Không ít người còn dành cả buổi, từ chiều đến tối, để ghi lại sự chuyển biến thú vị của khung cảnh – từ ánh sáng ban ngày rực rỡ cho đến khi màn đêm buông xuống, lúc tháp lung linh trong ánh đèn nhiều màu sắc, đem lại những bức ảnh sống động và đầy sức hút.

Ảnh: Hà Phạm.

Tháp Tam Thắng là điểm nhấn nổi bật của Quảng trường Tam Thắng, vừa được TP.HCM đã chính thức đưa vào sử dụng vào ngày 2/9/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới tại Thành phố mang tên Bác.

Với tổng vốn đầu tư 155 tỷ đồng, dự án được triển khai khẩn trương và chỉ mất 75 ngày từ khi đóng cọc đến hoàn thiện. Nhờ tiến độ thi công “thần tốc”, tháp kịp thời hiện diện trong chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9. Giới chuyên môn trong ngành xây dựng đánh giá đây là một thành tựu hiếm có về thời gian thi công đối với một công trình mang tính biểu tượng đô thị.

Tháp Tam Thắng được thiết kế gồm 143 cột trụ bê tông cốt thép, cao từ 4,55m đến hơn 34,25m, xếp theo độ cao dần ra phía biển. Hình khối tổng thể gợi liên tưởng đến ba mũi thuyền vươn cao, gợi lại câu chuyện lịch sử về ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam – những cộng đồng dân cư gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo từ triều Gia Long.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cấu trúc mạnh mẽ, công trình còn tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt nhờ lớp gạch gốm mosaic phủ ngoài, lấp lánh dưới ánh nắng ban ngày và lung linh khi đèn LED nhiều màu sắc bật sáng về đêm. Hệ thống cột cao thấp đan xen như một “khu rừng ánh sáng”, đồng thời gợi hình ảnh đoàn chiến binh trên thuyền Tam Thắng hiên ngang đối mặt sóng gió – biểu tượng cho tinh thần quật cường và bất khuất của vùng đất này.

Tác giả thiết kế công trình là Thạc sĩ – Kiến trúc sư Oliviero Godi, một gương mặt trẻ nổi bật trong giới kiến trúc châu Âu, cùng sự tham gia của đội ngũ chuyên gia quốc tế.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều người dân, du khách ở TP.HCM khi chụp ảnh ở tháp Tam Thắng có hành vi bước lên dòng chữ thiêng liêng "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ" tại Đài Liệt sỹ. Điều này không chỉ tạo hình ảnh xấu, phản cảm ở khu vực tôn nghiêm, mà còn gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 10/9, Đảng ủy phường Vũng Tàu cho hay, đơn vị vừa ban hành văn bản gửi UBND phường và công an phường về việc đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt các hành vi vi phạm tại khu vực Đài Liệt sỹ và Công viên Bãi Sau Vũng Tàu.

Du khách giẫm đạp dòng chữ thiêng liêng gây bức xúc. Ảnh: UBND phường Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, cho biết, đơn vị đã yêu cầu UBND phường tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và du khách khi đến tham quan tại Đài Liệt sỹ. Phường nghiêm cấm hành vi phản cảm, thiếu tôn nghiêm tại khu vực Đài Liệt sỹ trong dịp lễ, Tết và ngày nghỉ cuối tuần. Những trường hợp vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Đồng thời, địa phương phối hợp với chủ đầu tư dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và Công viên Bãi Sau Vũng Tàu, nhằm triển khai biện pháp nghiêm cấm mọi phương tiện di chuyển trong công viên (trừ các loại xe phục vụ thi công). Đảng ủy phường Vũng Tàu cũng giao cơ quan công an tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Đài Liệt sỹ và Công viên Bãi Sau Vũng Tàu.