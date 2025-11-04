Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo nóng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước

04-11-2025 - 13:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông.

Xuất trình giấy phép lái xe điện tử trên VNeTraffic

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đang phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện ứng dụng VNeTraffic – nền tảng giao tiếp số giữa lực lượng CSGT và người dân. Ứng dụng này được kỳ vọng sẽ số hoá toàn diện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến phương tiện, giấy phép lái xe và hỗ trợ người tham gia giao thông thuận tiện, minh bạch hơn. 

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã ghi nhận 1.468.055 tài khoản, trong đó 353.518 tài khoản định danh mức độ 2.

Một trong những điểm nổi bật của VNeTraffic là khả năng xuất trình giấy phép lái xe (GPLX) điện tử. Theo đó, tài xế có thể sử dụng ứng dụng để xuất trình GPLX cho lực lượng chức năng thay vì mang bản giấy. 

Người điều khiển phương tiện chỉ cần cung cấp mã định danh cá nhân hoặc số GPLX, cán bộ CSGT sẽ tra cứu trực tiếp trên hệ thống nghiệp vụ. Như vậy, trong đa số trường hợp, người dân không cần mang theo GPLX vật lý, ngoại trừ những trường hợp chưa đăng ký tài khoản trên VNeID hoặc VNeTraffic.

Thông báo nóng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước- Ảnh 1.

Ứng dụng cũng tích hợp tính năng nhắc hạn và gia hạn GPLX tự động. Cụ thể, trước khi giấy phép lái xe hết hạn 1 tháng, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc người dân đi khám sức khỏe. Khi có giấy khám sức khỏe điện tử, hệ thống sẽ tự động gia hạn GPLX, giúp cắt giảm tối đa hồ sơ giấy, thời gian và chi phí đi lại. 

Tuy nhiên, hệ thống cũng sẽ tự động từ chối gia hạn đối với những trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt, không đảm bảo điều kiện sức khỏe hoặc thuộc nhóm không đủ điều kiện theo quy định.

Đối với giấy phép lái xe quốc tế, Cục CSGT đang tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ thúc đẩy ký kết điều ước quốc tế, cho phép người dân tự đổi và sử dụng GPLX quốc tế điện tử tại các quốc gia tham gia công ước giao thông. Đây được đánh giá là bước tiến lớn, mở ra khả năng đồng bộ dữ liệu và công nhận GPLX điện tử giữa Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

 Đăng ký xe điện tử trên VNeTraffic

Không chỉ xử lý giấy tờ, VNeTraffic còn cho phép người dân thực hiện đăng ký xe điện tử. Sau khi có chứng nhận hải quan điện tửchứng nhận nộp thuế điện tử, hệ thống sẽ tự động xác thực dữ liệu và cho phép người dân bấm biển số online, hạn chế tối đa việc phải đến trụ sở cơ quan chức năng.

Thông báo nóng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước- Ảnh 2.

Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ theo dõi lịch sử của phương tiện. Người dùng có thể biết phương tiện của mình từng gặp tai nạn ở đâu, thời điểm nào, hoặc đã bị xử phạt lỗi gì – tất cả đều được cập nhật tự động theo mã định danh cá nhân. Đặc biệt, chỉ 2 giờ sau khi vi phạm được ghi nhận, hệ thống sẽ gửi thông báo trực tiếp tới ứng dụng, cho phép người dân nộp phạt trực tuyến nhanh chóng và thuận tiện.

VNeTraffic còn tích hợp bản đồ giao thông thời gian thực, giúp người dân theo dõi mật độ phương tiện và lựa chọn lộ trình tối ưu, đặc biệt hữu ích trong các dịp lễ Tết, giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc.

Thông báo nóng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông trên cả nước- Ảnh 3.

Theo Cục CSGT, nhiều tiện ích mới tiếp tục được nghiên cứu và bổ sung, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giao thông số toàn diện, đồng bộ dữ liệu dân cư – phương tiện – xử phạt, góp phần hiện đại hóa ngành giao thông và nâng cao trải nghiệm của người tham gia giao thông.


Theo Thái Hà

Doanh nghiệp tiếp thị

Từ Khóa:
thông báo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng không toàn cầu chuẩn bị đón nhận đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam, đếm ngược đến thời khắc lịch sử

Hàng không toàn cầu chuẩn bị đón nhận đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam, đếm ngược đến thời khắc lịch sử Nổi bật

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đạt cột mốc mới trong "lĩnh vực 8 tỷ USD của Anh"

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đạt cột mốc mới trong "lĩnh vực 8 tỷ USD của Anh" Nổi bật

Đề xuất thu nhập tăng 1 tỷ đồng/năm phải giải trình về nguồn gốc tài sản

Đề xuất thu nhập tăng 1 tỷ đồng/năm phải giải trình về nguồn gốc tài sản

13:40 , 04/11/2025
Kỷ lục: Việt Nam vừa thu gần 6.000 tỷ đồng từ một hội chợ

Kỷ lục: Việt Nam vừa thu gần 6.000 tỷ đồng từ một hội chợ

13:33 , 04/11/2025
Từ 2026, ngành nghề nào có thể tăng lương thêm từ 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Từ 2026, ngành nghề nào có thể tăng lương thêm từ 2 - 7 triệu đồng/tháng?

11:16 , 04/11/2025
Bỗng dưng thành giám đốc "ma"

Bỗng dưng thành giám đốc "ma"

10:45 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên