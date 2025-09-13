Thông báo nóng liên quan tới 2,6 triệu học sinh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM, vừa ký văn bản ban hành quy định thống nhất về giờ vào học, tan học đối với gần 2,6 triệu học sinh trên địa bàn thành phố. Quy định này bắt đầu áp dụng từ năm học 2025-2026, nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn trường học và sức khỏe học sinh.

Quy định cho bậc mầm non

Đối với bậc mầm non, các cơ sở giáo dục sẽ mở cửa đón trẻ từ 6 giờ 30 phút, thời gian đón chính thức bắt đầu từ 7 giờ và không muộn hơn 8 giờ, đồng thời trả trẻ từ 16 giờ mỗi ngày. Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường mầm non phải bố trí đầy đủ giáo viên, nhân viên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập và vui chơi tại trường.

Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở mầm non bố trí đầy đủ giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt quá trình học tập, vui chơi tại trường.

Quy định cho bậc phổ thông

Buổi sáng: Vào tiết đầu tiên từ 7 giờ, không trễ hơn 8 giờ; kết thúc không trước 10 giờ 30 phút.

Buổi chiều: Vào tiết đầu tiên từ 13 giờ đến 13 giờ 30 phút; kết thúc không trước 16 giờ và không muộn hơn 17 giờ.

Các trường phải mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút, đồng thời không để học sinh đến quá sớm hoặc về quá trễ gây tập trung đông người trước cổng trường.

Để hạn chế tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm, Sở GD-ĐT yêu cầu:

Các trường trên cùng một trục đường cần bố trí lệch giờ tan học tối thiểu 15 phút.

Phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo giao thông thông thoáng xung quanh trường học.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, việc thống nhất khung giờ học không chỉ nhằm bảo đảm sức khỏe và nề nếp sinh hoạt của học sinh mà còn góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông trước và sau giờ học. Bên cạnh đó, quy định mới còn tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phối hợp chặt chẽ hơn với phụ huynh và xã hội, cùng nhau xây dựng một môi trường học đường an toàn, thân thiện.