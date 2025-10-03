Thông báo nóng liên quan tới giấy phép lái xe của tất cả người dân

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an mới đây cho biết, khi tham gia giao thông, ngoài việc mang theo giấy phép lái xe (GPLX) bản gốc, người dân có thể xuất trình thông tin GPLX trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Việc sử dụng dữ liệu trên ứng dụng này có giá trị pháp lý tương đương với việc kiểm tra trực tiếp giấy tờ.

Ngoài ra, người dân còn có thể khai thác thông tin GPLX tại cổng thông tin điện tử http://gplx.csgt.bca.gov.vn hoặc thông qua ứng dụng VNetraffic, giúp việc tra cứu trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đang đẩy mạnh cấp, đổi GPLX qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tối đa việc nộp hồ sơ trực tiếp. Giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý trong quá trình chuyển đổi số của ngành.

Theo quy định của Bộ Tài chính, các khoản phí, lệ phí trong công tác sát hạch và cấp đổi GPLX được niêm yết cụ thể như sau:

Tên phí, lệ phí Đơn vị tính Mức thu (đồng) Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) Lần 135.000 Phí sát hạch lái xe Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A, B1 - Sát hạch lý thuyết - Sát hạch thực hành Lần Lần 60.000 70.000 Đối với thi sát hạch lái xe ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE - Sát hạch lý thuyết Lần 100.000 - Sát hạch thực hành trong hình Lần 350.000 - Sát hạch thực hành trên đường giao thông Lần 80.000 - Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông Lần 100.000

Cục CSGT khẳng định, ngoài các khoản phí và lệ phí đã được quy định, Hội đồng sát hạch không thu thêm bất kỳ loại phí nào khác. Người dân khi tham gia sát hạch GPLX, nếu phát hiện trung tâm đào tạo hay trung tâm sát hạch thu thêm tiền trái quy định, cần báo ngay qua đường dây nóng:

Phòng CSGT địa phương

Cục CSGT: 069 2342 608 hoặc 0995 676 767

Việc kịp thời phản ánh sẽ góp phần ngăn chặn tiêu cực, bảo đảm minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình học và thi lấy GPLX.