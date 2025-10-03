Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông báo nóng liên quan tới giấy phép lái xe của tất cả người dân

03-10-2025 - 16:50 PM | Xã hội

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã ra thông báo liên quan đến vấn đề giấy phép lái xe.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an mới đây cho biết, khi tham gia giao thông, ngoài việc mang theo giấy phép lái xe (GPLX) bản gốc, người dân có thể xuất trình thông tin GPLX trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Việc sử dụng dữ liệu trên ứng dụng này có giá trị pháp lý tương đương với việc kiểm tra trực tiếp giấy tờ.

Ngoài ra, người dân còn có thể khai thác thông tin GPLX tại cổng thông tin điện tử http://gplx.csgt.bca.gov.vn hoặc thông qua ứng dụng VNetraffic, giúp việc tra cứu trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đang đẩy mạnh cấp, đổi GPLX qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tối đa việc nộp hồ sơ trực tiếp. Giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý trong quá trình chuyển đổi số của ngành.

Theo quy định của Bộ Tài chính, các khoản phí, lệ phí trong công tác sát hạch và cấp đổi GPLX được niêm yết cụ thể như sau:

Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện

Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế)

Lần

135.000

Phí sát hạch lái xe

    

Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A, B1

- Sát hạch lý thuyết

- Sát hạch thực hành

Lần

Lần

60.000

70.000

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE

- Sát hạch lý thuyết

Lần

100.000

- Sát hạch thực hành trong hình

Lần

350.000

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông

Lần

80.000

- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

Lần

100.000
Thông báo nóng liên quan tới giấy phép lái xe của tất cả người dân- Ảnh 1.

 

Cục CSGT khẳng định, ngoài các khoản phí và lệ phí đã được quy định, Hội đồng sát hạch không thu thêm bất kỳ loại phí nào khác. Người dân khi tham gia sát hạch GPLX, nếu phát hiện trung tâm đào tạo hay trung tâm sát hạch thu thêm tiền trái quy định, cần báo ngay qua đường dây nóng:

Phòng CSGT địa phương

Cục CSGT: 069 2342 608 hoặc 0995 676 767

Việc kịp thời phản ánh sẽ góp phần ngăn chặn tiêu cực, bảo đảm minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình học và thi lấy GPLX.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

