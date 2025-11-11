Thông báo quan trọng liên quan đến 8 triệu phương tiện giao thông ở Hà Nội

Ngày 10/11, Công an TP Hà Nội chính thức khởi động kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện cùng giấy phép lái xe trên toàn địa bàn. Mục tiêu của chiến dịch là xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, hướng tới kết nối đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện và người điều khiển giao thông cơ giới đường bộ.

Lực lượng công an thủ đô sẽ phải rà soát, đối chiếu và làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện cùng khoảng 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe hiện có. Từ thống kê của Cục CSGT, 27.001 ô tô đã hết niên hạn sử dụng hoặc không còn lưu hành.

Trong tổng số phương tiện hiện hành, 3.896.641 trường hợp có thông tin trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong khi 3.871.031 trường hợp còn sai lệch hoặc thiếu thông tin cần được chuẩn hóa.

Để giảm tải cho lực lượng thực thi, Công an Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai phương thức thu thập, cập nhật dữ liệu điện tử qua nền tảng iHanoi.

Ứng dụng này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ công, tiết kiệm chi phí in ấn và tăng độ chính xác nhờ đối soát dữ liệu tự động với hệ thống của Cục CSGT. Hà Nội cũng là địa phương tiên phong trong việc số hóa hồ sơ đăng ký xe và ứng dụng công nghệ vào công tác làm sạch dữ liệu quản lý phương tiện.

Chiến dịch gồm hai giai đoạn:

Song song đó, các lực lượng sẽ hướng dẫn người dân kiểm tra và điều chỉnh sai sót để bảo đảm dữ liệu khớp với thông tin dân cư.

Trước đó, Cục CSGT – Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng toàn quốc tiến hành chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe nhằm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc làm sạch dữ liệu “đúng – đủ – sạch” không chỉ ngăn chặn gian lận, giả mạo mà còn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong các hoạt động đăng ký, sang tên, xử lý vi phạm và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân kiểm tra và đối chiếu thông tin cá nhân thông qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, nhằm kịp thời chỉnh sửa sai lệch và tránh các rủi ro pháp lý phát sinh trong tương lai.