Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng liên quan đến 8 triệu phương tiện giao thông ở Hà Nội

11-11-2025 - 07:50 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công an TP Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch cao điểm liên quan đến 8 triệu phương tiện giao thông.

Ngày 10/11, Công an TP Hà Nội chính thức khởi động kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện cùng giấy phép lái xe trên toàn địa bàn. Mục tiêu của chiến dịch là xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, hướng tới kết nối đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện và người điều khiển giao thông cơ giới đường bộ.

Thông báo quan trọng liên quan đến 8 triệu phương tiện giao thông ở Hà Nội- Ảnh 1.

Lực lượng công an thủ đô sẽ phải rà soát, đối chiếu và làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện cùng khoảng 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe hiện có. Từ thống kê của Cục CSGT, 27.001 ô tô đã hết niên hạn sử dụng hoặc không còn lưu hành

Trong tổng số phương tiện hiện hành, 3.896.641 trường hợp có thông tin trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong khi 3.871.031 trường hợp còn sai lệch hoặc thiếu thông tin cần được chuẩn hóa.

Để giảm tải cho lực lượng thực thi, Công an Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai phương thức thu thập, cập nhật dữ liệu điện tử qua nền tảng iHanoi. 

ng dụng này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ công, tiết kiệm chi phí in ấn và tăng độ chính xác nhờ đối soát dữ liệu tự động với hệ thống của Cục CSGT. Hà Nội cũng là địa phương tiên phong trong việc số hóa hồ sơ đăng ký xe và ứng dụng công nghệ vào công tác làm sạch dữ liệu quản lý phương tiện.

Chiến dịch gồm hai giai đoạn:

Thông báo quan trọng liên quan đến 8 triệu phương tiện giao thông ở Hà Nội- Ảnh 2.

Song song đó, các lực lượng sẽ hướng dẫn người dân kiểm tra và điều chỉnh sai sót để bảo đảm dữ liệu khớp với thông tin dân cư.

Trước đó, Cục CSGT – Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng toàn quốc tiến hành chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe nhằm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc làm sạch dữ liệu “đúng – đủ – sạch” không chỉ ngăn chặn gian lận, giả mạo mà còn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong các hoạt động đăng ký, sang tên, xử lý vi phạm và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân kiểm tra và đối chiếu thông tin cá nhân thông qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, nhằm kịp thời chỉnh sửa sai lệch và tránh các rủi ro pháp lý phát sinh trong tương lai.

Theo Thái Hà

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ năm sau

Tin vui: Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ năm sau Nổi bật

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gợi mở 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho Lào Cai

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gợi mở 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho Lào Cai Nổi bật

"Miền đất hứa" mới lộ diện: Dòng tiền đầu tư ồ ạt chảy về một tỉnh miền Trung

"Miền đất hứa" mới lộ diện: Dòng tiền đầu tư ồ ạt chảy về một tỉnh miền Trung

19:58 , 10/11/2025
Quy định mới áp dụng từ năm sau với toàn bộ ô tô, vi phạm có thể bị phạt cả triệu đồng

Quy định mới áp dụng từ năm sau với toàn bộ ô tô, vi phạm có thể bị phạt cả triệu đồng

19:04 , 10/11/2025
Làm thế nào để đăng ký thường trú khi hộ khẩu thường trú trước đó đã bị xóa?

Làm thế nào để đăng ký thường trú khi hộ khẩu thường trú trước đó đã bị xóa?

17:30 , 10/11/2025
Đại đô thị 800ha, trị giá 2,06 tỷ USD, liền kề sân bay và cảng biển quốc tế vừa lập kỷ lục Việt Nam

Đại đô thị 800ha, trị giá 2,06 tỷ USD, liền kề sân bay và cảng biển quốc tế vừa lập kỷ lục Việt Nam

16:50 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên