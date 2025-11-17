Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước từ ngày 18/11

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chính thức ban hành Thông tư 30/2025/TT-NHNN, sửa đổi và bổ sung nhiều quy định liên quan đến dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tư có hiệu lực từ 18/11/2025, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng nhằm phù hợp với tiến trình chuyển đổi số và chuẩn hóa giấy tờ nhân thân trong giao dịch tài chính.

Theo văn bản mới, hệ thống giấy tờ tùy thân hợp lệ đã có sự thay đổi đáng kể so với Thông tư 15/2024/TT-NHNN. Đáng chú ý, Chứng minh nhân dân (CMND) và Giấy chứng nhận căn cước chính thức không còn được xem là giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam khi thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là điều chỉnh nhằm thống nhất và đồng bộ hóa hệ thống giấy tờ công dân theo quy chuẩn mới.

Thay vào đó, công dân Việt Nam chỉ được sử dụng các giấy tờ đang còn hiệu lực như Thẻ Căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử để thực hiện giao dịch. Những giấy tờ này phải đảm bảo còn hiệu lực trong toàn bộ quá trình giao dịch, nhằm phòng ngừa rủi ro, sai lệch thông tin và đảm bảo an toàn thanh toán.

Thông tư cũng bổ sung quy định liên quan đến nhóm người gốc Việt chưa xác định quốc tịch. Theo đó, giấy tờ hợp lệ để sử dụng trong giao dịch thanh toán là Giấy chứng nhận gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đây là điểm mới quan trọng, giúp nhóm đối tượng này có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn khi tham gia các dịch vụ tài chính trong nước.

Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, NHNN cho phép sử dụng nhiều loại giấy tờ xác minh nhân thân như: hộ chiếu, giấy tờ do cơ quan nước ngoài cấp, giấy tờ liên quan đến thị thực nhập cảnh, giấy tờ thay thế thị thực, giấy tờ chứng minh được miễn thị thực, hoặc danh tính điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (nếu có).

Như vậy, Thông tư 30/2025/TT-NHNN không chỉ loại bỏ các loại giấy tờ đã lạc hậu như CMND hoặc Giấy chứng nhận căn cước đối với công dân Việt Nam, mà còn bổ sung, mở rộng và làm rõ danh mục giấy tờ dành cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch và người nước ngoài.

Đồng thời, thông tư nhấn mạnh yêu cầu tất cả giấy tờ tùy thân phải còn hiệu lực trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm tính hợp pháp và an toàn trong giao dịch.