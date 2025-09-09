Thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của nhiều người dân

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Thời gian lái xe an toàn với từng hạng

Theo đó, tại Điều 13 Thông tư, người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng thời gian lái xe an toàn được quy định cụ thể như sau:

Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên.

Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.

Người đã có giấy phép lái xe hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn), người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 theo quy định tại Điều 6 Thông tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: Honda Bắc Giang

Độ tuổi được cấp giấy phép lái xe của từng hạng

Thông tư cũng quy định độ tuổi được cấp giấy phép lái xe của từng hạng hiện nay như sau:

Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy;

Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1, được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

Người đủ 21 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng C, BE;

Người đủ 24 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D1, D2, C1E, CE;

Người đủ 27 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D, D1E, D2E, DE;

Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô chở người giường nằm là đủ 57 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.

Người học bằng lái xe máy phải tham gia đầy đủ thời gian học mới được thi sát hạch

Điều 5 Thông tư này nêu rõ, cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung gồm khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ, Tết để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe không quá 10 ngày.

Đặc biệt, để kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo, người học lái xe hạng A và A1 phải tham dự đầy đủ thời gian học.

Trong khi đó, theo quy định trước đây, hạng B1 là được lái xe ô tô số tự động, nhưng từ năm 2025, hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.