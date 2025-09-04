Thông điệp cứng rắn của NATO “gửi đến” Nga

Cụ thể, ông Rutte nói tại Prague - Cộng hòa Czech rằng Nga không có quyền quyết định liệu các nước phương Tây có thể triển khai quân đội tới Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh hay không nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Các nhà lãnh đạo từ "liên minh sẵn sàng" do Pháp và Anh dẫn đầu đã nhóm họp hôm 4-9 để hoàn tất các khoản đóng góp đảm bảo an ninh cho Kiev.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Ông Rutte nhấn mạnh: "Nếu Ukraine muốn có lực lượng đảm bảo an ninh tại Ukraine để hỗ trợ thỏa thuận hòa bình, thì đó là quyền của họ. Không ai khác có thể quyết định về điều đó".

Nga đã nhiều lần phản đối việc triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine dù là theo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo việc từ bỏ bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Ukraine sẽ chỉ cho phép Nga sử dụng nó làm căn cứ cho các cuộc tấn công châu Âu trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho rằng ông Zelensky có thể "chấm dứt xung đột gần như ngay lập tức nếu ông ấy muốn". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng đối với Ukraine, Crimea "không thể giành lại được", ám chỉ Kiev có thể phải nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Theo Kyiv Post, ông Zelensky liên tục phản đối những ý kiến như vậy.

Ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Le Point (Pháp): "Một số phương tiện truyền thông cho rằng nếu binh sĩ Ukraine rời khỏi các khu vực phía Đông, hòa bình sẽ trở lại đó. Nhưng điều đó không đúng". Theo ông, Nga đã kiểm soát Crimea để sử dụng nó làm căn cứ bao vây phía Nam Ukraine. Năm 2014, Nga đã kiểm soát một phần phía Đông Ukraine để chuẩn bị cho việc kiểm soát hoàn toàn các khu vực đó.

Ông Zelensky nói thêm việc rút khỏi Donbass sẽ khiến Kharkiv, một thành phố 1,5 triệu dân, bị đặt vào thế nguy hiểm và có thể cho phép Nga chiếm giữ trung tâm công nghiệp Dnipro. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự tồn vong của Ukraine sẽ quyết định biên giới phía Đông của châu Âu nằm ở đâu. Ông cảnh báo: "Nếu Ukraine không chống cự, biên giới đó sẽ là Ba Lan hoặc thậm chí là Đức".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3-9 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục cuộc xung đột nếu không thể đạt được thỏa thuận hòa bình.



