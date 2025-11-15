Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi quy định cả hai trường hợp phí đồng hạng và phí phân biệt





Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, chiều 14/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Tham dự Phiên thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu về phí bảo hiểm tiền gửi, cơ chế phí bảo hiểm tiền gửi.

Liên quan đến phí Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung – Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khẳng định, phí là nguồn thu chủ yếu để bổ sung vào quỹ dự phòng nghiệp vụ phục vụ việc chi trả và tham gia xử lý tổ chức tín dụng yếu kém.

Tại Dự thảo Luật BHTG (sửa đổi), khoản 1 Điều 19 quy định về phí BHTG như sau: “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi, việc áp dụng phí bảo hiểm tiền gửi đồng hạng hoặc phân biệt phù hợp với đặc thù hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam trong từng thời kỳ.”

Với quy định trên, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung cho rằng, việc phân cấp thẩm quyền quy định về phí BHTG cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phù hợp chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền của Đảng, Nhà nước đồng thời phù hợp với thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước, có chức năng thanh tra, giám sát hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng là cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động BHTG. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước có đủ cơ sở cần thiết để quy định mức phí BHTG và việc áp dụng phí BHTG đồng hạng hoặc phân biệt phù hợp với tình hình thực tiễn.

Là người đã từng tham gia vào quá trình xây dựng Luật BHTG năm 2012, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung rất tán thành với chủ trương sửa đổi Luật BHTG của Quốc hội và Chính phủ và bày tỏ sự hài lòng vì nhiều nội dung trước đây chưa được đưa vào Luật BHTG năm 2012 thì trong Dự thảo Luật BHTG (sửa đổi) đã được bổ sung nhằm đảm bảo sự phù hợp với hệ thống pháp luật, tiệm cận thông lệ quốc tế, đồng thời theo kịp với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Liên quan đến phân cấp thẩm quyền quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi, đại biểu Thái Thị An Chung – Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho rằng, việc phân cấp thẩm quyền quy định về phí BHTG cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phù hợp chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền của Đảng, Nhà nước; đồng thời phù hợp với thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước, có chức năng thanh tra, giám sát hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng là cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động BHTG. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước có đủ cơ sở cần thiết để quy định mức phí BHTG và việc áp dụng phí BHTG đồng hạng hoặc phân biệt phù hợp với tình hình thực tiễn.

Giải trình làm rõ một số nội dung của các ĐBQH nêu về phí bảo hiểm tiền gửi, cơ chế phí bảo hiểm tiền gửi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định, trong dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) quy định cả hai trường hợp là phí đồng hạng và phí phân biệt. Mỗi loại có ưu, nhược điểm khác nhau và cần có các điều kiện để thực hiện. Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn đang áp dụng cơ chế phí đồng hạng và khi những điều kiện cần thiết cho phép thì có thể từng bước áp dụng phí BHTG phân biệt để nhằm khuyến khích các tổ chức tín dụng hoạt động tốt nhằm giảm chi phí của BHTG. Tuy nhiên, để phù hợp với định hướng của luật là chỉ quy định những vấn đề chung mang tính nguyên tắc thì các nội dung cụ thể kỹ thuật sẽ giao Chính phủ và các Bộ ngành hướng dẫn để đảm bảo linh hoạt và phù hợp với thực tiễn.

Về hoạt động kiểm tra bảo hiểm tiền gửi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước với vai trò là cơ quan quản lý sẽ xác định rõ phạm vi giới hạn, nội dung kiểm tra của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo không trùng lặp với những nội dung, phạm vi kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước cũng như cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng.



