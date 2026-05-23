Thống đốc Phạm Đức Ấn: Ngành Ngân hàng đặt mục tiêu giữ vững vị thế tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia

Với mục tiêu giữ vững vị thế tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, toàn ngành quyết tâm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tập trung phát triển hạ tầng dữ liệu đồng bộ và đảm bảo an ninh an toàn hệ thống để đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế số.

Sáng ngày 23/5/2026, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ Bế mạc và Trao giải Hội thi “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026” với chủ đề “Chủ động số hóa - Bứt phá tương lai”.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn khẳng định, Hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 và là minh chứng sinh động thể hiện quyết tâm của ngành Ngân hàng trong việc cùng cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

"Hội thi là sân chơi, là diễn đàn để các đội thi đến từ các đơn vị trong ngành cụ thể hóa các định hướng về chuyển đổi số ngành Ngân hàng, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng và lan tỏa tinh thần ý chí quyết tâm đổi mới sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng, nâng cao khả năng chủ động thích ứng với xu thế công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số đi vào chiều sâu và thực chất", Thống đốc Phạm Đức Ấn chia sẻ.

Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh thêm, đây cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam.

Thống đốc đánh giá cao Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng các tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở, các tổ chức công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội thi rất có ý nghĩa này, thể hiện vai trò của ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt phương châm mọi hoạt động của tổ chức công đoàn đều hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng.

Quang cảnh buổi lễ

Đồng thời, Thống đốc nhiệt liệt biểu dương sự hưởng ứng tham gia tích cực và tinh thần trách nhiệm rất cao, sự chuẩn bị rất nghiêm túc của các đội thi đến từ các đơn vị trong ngành; những tập thể đang đóng góp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động chuyển đổi số và khát vọng xây dựng ngành Ngân hàng hiện đại, thông minh, phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, trong những năm qua, ngành Ngân hàng luôn là một trong những ngành tiên phong trong ứng dụng công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số. Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và trải nghiệm khách hàng làm thước đo, Ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các phương diện về thể chế, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, thanh toán số, dịch vụ số và đảm bảo an ninh an toàn hệ thống.

"Đến nay, hạ tầng thanh toán số tiếp tục được đầu tư nâng cấp mạnh mẽ, thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng nhanh, nhiều tổ chức tín dụng có trên 90% giao dịch thực hiện trên kênh số; hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ ngân hàng số ngày càng đa dạng tiện ích", Thống đốc chia sẻ.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công toàn trình và xây dựng hạ tầng dữ liệu ngành Ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Cùng với những kết quả tích cực đã đạt được, Thống đốc cũng thẳng thắn nhìn nhận, ngành Ngân hàng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, áp lực phát triển nguồn nhân lực số, sự chênh lệch về năng lực chuyển đổi số giữa các đơn vị cũng như yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để thích ứng với xu hướng công nghệ mới. Điều đó cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà quan trọng hơn là sự chuyển đổi, thay đổi về tư duy, nhận thức và phương thức làm việc của mỗi cán bộ, người lao động.

"Vì vậy, Hội thi hôm nay sẽ góp phần quan trọng lan tỏa tư duy số, xây dựng văn hóa số và thúc đẩy tinh thần học tập, sáng tạo đến mỗi đoàn viên, người lao động trong ngành Ngân hàng. Đây không chỉ là một cuộc thi nghiệp vụ mà còn là một hình thức đào tạo, cập nhật kiến thức quy mô lớn cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng", Thống đốc nhấn mạnh.

Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, những màn biểu diễn, trình diễn tại cuộc thi của các đơn vị đã cho thấy năng lực sáng tạo không giới hạn. Những con số vốn khô khan, trừu tượng, khi được kết hợp với tinh thần sáng tạo và phương thức sân khấu hóa, sẽ tạo nên hiệu ứng hấp dẫn, lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong hệ thống ngành Ngân hàng mà còn ra toàn xã hội.

"Sự lan tỏa mạnh mẽ này cho thấy với tinh thần đổi mới và sáng tạo không giới hạn, mỗi cán bộ ngân hàng đều có thể biến những công việc bình thường trở nên tốt đẹp, hoàn thiện và lôi cuốn hơn", Thống đốc nhận định.

Thống đốc nhấn mạnh, điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Tiến trình chuyển đổi số càng nhanh, hoạt động ngân hàng sẽ càng hiệu quả, từ đó đóng góp tích cực hơn vào quá trình cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Thống đốc đề nghị toàn ngành Ngân hàng tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của đơn vị và của ngành, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

Thứ nhất , tiếp tục bám sát định hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, dữ liệu là nền tảng, công nghệ là động lực; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và hành lang pháp lý phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Ngân hàng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số an toàn, hiện đại, tiện ích và chi phí hợp lý cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai , tập trung phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và hệ sinh thái ngân hàng số đồng bộ, hiện đại; tiếp tục làm giàu, chuyển hóa, kết nối và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu chuyên ngành; mở rộng thanh toán số, dịch vụ số gắn với Đề án 06, xác thực điện tử, đối chiếu sinh trắc học và làm sạch dữ liệu khách hàng.

Thứ ba , coi an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an toàn thông tin là yêu cầu xuyên suốt trong toàn bộ quá trình chuyển đổi số; phát triển sản phẩm, dịch vụ số đi đôi với bảo vệ dữ liệu cá nhân; tăng cường phòng chống gian lận, lừa đảo trên môi trường số và đảm bảo hoạt động an toàn, liên tục của các hệ thống thông tin quan trọng; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ ngân hàng số an toàn và hiệu quả.

Cuối cùng , tiếp tục ưu tiên phát triển nguồn nhân lực số và xây dựng văn hóa số trong toàn ngành; các cấp công đoàn và tổ chức đoàn thể cần tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền vận động, tạo động lực thi đua đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc đào tạo, phổ cập kỹ năng số, lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số", góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng có tư duy đổi mới, năng lực số và khả năng thích ứng cao trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng hiện nay.

Thống đốc bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động đổi mới, với sự đồng lòng của toàn ngành, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng nền kinh tế số hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.

"Những sáng kiến, đóng góp và tinh thần cống hiến của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị sẽ tiếp tục là động lực để toàn ngành không ngừng đổi mới, sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới", Thống đốc Phạm Đức Ấn bày tỏ.