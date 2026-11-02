Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống kê thú vị 26 mùa Olympia: Tên 'Đức' mang về nhiều vòng nguyệt quế nhất

| | Sống

Thống kê thú vị 26 mùa Olympia: Tên 'Đức' mang về nhiều vòng nguyệt quế nhất

Trong lịch sử 26 năm Đường lên đỉnh Olympia, có 4 nhà vô địch cùng mang tên Đức.

Chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 không chỉ giúp Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lập dấu mốc lịch sử mà còn tạo nên một thống kê thú vị về tên gọi của các nhà vô địch.

Theo thống kê danh sách 26 quán quân Đường lên đỉnh Olympia từ năm đầu tiên đến năm thứ 26, Đức là tên xuất hiện nhiều nhất, với 4 người.

Bốn nhà vô địch cùng mang tên Đức gồm: Phan Minh Đức (năm thứ 10), Văn Viết Đức (năm thứ 15), Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24) và Đoàn Lê Anh Đức (năm thứ 26).

4 nhà vô địch (từ trái qua): Văn Viết Đức - Võ Quang Phú Đức - Phan Minh Đức - Đoàn Lê Anh Đức.

Người đầu tiên mở đầu danh sách này là Phan Minh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm 2010, nam sinh giành chức vô địch Olympia năm thứ 10 với 295 điểm, trở thành học sinh đầu tiên của Hà Nội đăng quang sân chơi trí tuệ này.

Năm năm sau, Văn Viết Đức, học sinh Trường THPT Thị xã Quảng Trị, giành vòng nguyệt quế năm thứ 15 với 250 điểm. Nam sinh từng gây ấn tượng với khả năng chinh phục các câu hỏi ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Đến năm 2024, Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học - Huế, trở thành quán quân năm thứ 24 với 220 điểm.

Mới nhất, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đăng quang Olympia năm thứ 26 với 240 điểm trong trận chung kết ngày 1/11/2026.

Như vậy, trong bốn nhà vô địch mang tên Đức, có hai người đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và hai người đăng quang trong ba mùa gần nhất.

Tên Hoàng xếp thứ hai

Đứng sau tên Đức là Hoàng, với 3 nhà vô địch gồm Đỗ Lâm Hoàng (năm thứ 5), Lê Vũ Hoàng (năm thứ 6) và Đặng Thái Hoàng (năm thứ 12).

Các tên Minh, Vũ và Khánh cùng xuất hiện hai lần trong danh sách 26 quán quân. Những tên còn lại chỉ có một đại diện.

Thống kê này cho thấy sự trùng hợp thú vị trong tên gọi của những học sinh từng chinh phục đỉnh Olympia. Tuy nhiên, đây chỉ là cách thống kê theo tên riêng, không phản ánh mối liên hệ giữa tên gọi với thành tích hay khả năng học tập của các nhà vô địch.

Theo Ngọc Thu

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi nhận đất tái định cư 84 m2 cạnh đường 10 làn xe, một người bán vé số được Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nói: "Cho nợ tiền đất, xây nhà tình thương"

Đi nhận đất tái định cư 84 m2 cạnh đường 10 làn xe, một người bán vé số được Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nói: "Cho nợ tiền đất, xây nhà tình thương" Nổi bật

Từ năm 2027, những người sinh vào năm sau có thể hưởng thêm 1.620.000 đồng/tháng: Điều kiện và cách nhận ra sao?

Từ năm 2027, những người sinh vào năm sau có thể hưởng thêm 1.620.000 đồng/tháng: Điều kiện và cách nhận ra sao? Nổi bật

4 loại rau củ rẻ bèo là chìa khóa mở cả "kho collagen": Nữ giới chăm ăn vừa khỏe vừa đẹp!

4 loại rau củ rẻ bèo là chìa khóa mở cả "kho collagen": Nữ giới chăm ăn vừa khỏe vừa đẹp!

20:47 , 02/11/2026
Bước ngoặt trong cuộc đời Quán quân Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức

Bước ngoặt trong cuộc đời Quán quân Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức

20:37 , 02/11/2026
Loài cá cực độc dài gần nửa mét bất ngờ dạt vào bãi biển, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm ngay cả khi đã chết

Loài cá cực độc dài gần nửa mét bất ngờ dạt vào bãi biển, chuyên gia cảnh báo nguy hiểm ngay cả khi đã chết

20:18 , 02/11/2026
Tất cả người dân nhận được thiệp mời cưới chú ý thông báo mới nhất từ công an

Tất cả người dân nhận được thiệp mời cưới chú ý thông báo mới nhất từ công an

20:05 , 02/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên