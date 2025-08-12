Thông tin bất ngờ liên quan chủ nhân "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

Ngày 12-8, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về việc vi phạm hành chính của ông H.A.T. - chủ nhân của "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau".

Căn biệt phủ đẹp nhất Cà Mau của ông T.

Theo báo cáo, trước đó, Chủ tịch UBND TP Cà Mau (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông T. Sau đó, ông T. đã tự nguyện chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất vi phạm và được UBND TP Cà Mau ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, ông T. không thực hiện nghĩa vụ tài chính và các quyết định nêu trên.

Từ đó, UBND phường Tân Thành kiến nghị Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) hướng dẫn một số nội dung.

"Trường hợp quyết định số 407 ngày 17-9-2024 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn hiệu lực pháp luật nhưng ông T. không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì UBND phường Tân Thành có được thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả theo quyết định 4617/QĐ-CCXP ngày 20-8-2024 của Chủ tịch UBND TP Cà Mau (cũ) được hay không?

Trường hợp UBND phường Tân Thành phải thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả theo quyết định 4617 … thì UBND phường Tân Thành có phải thực hiện thu hồi quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 407 trước khi thực hiện cưỡng chế không? UBND phường kiến nghị Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, trình tự thủ tục thực hiện" – văn bản nêu.

Như đã thông tin, ông T. từng gây xôn xao dư luận khi chia sẻ về "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" của mình lên mạng xã hội. Ngành chức năng xác định công trình này xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản, không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên đề nghị tạm dừng thi công và yêu cầu tháo dỡ. Sau thời hạn cho chủ hộ tự tháo dỡ nhưng không thực hiện, UBND TP Cà Mau (cũ) trình phương án cưỡng chế công trình này. Tuy nhiên, căn cứ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố, UBND TP Cà Mau (cũ) cho phép công trình trên tồn tại và chấp thuận cho ông T. chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sau đó, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh liên quan căn nhà của ông T. Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo quy trình xử lý đơn khiếu nại, kiến nghị… của ông T. thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Cà Mau (cũ). Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp, đề nghị Chủ tịch UBND TP Cà Mau (cũ) đối chiếu các quy định để xem xét xử lý vụ việc vi phạm hành chính và đơn kiến nghị theo đúng thẩm quyền. Rà soát tính pháp lý quyết định xử phạt theo báo cáo của Sở Tư pháp cho thấy, việc Chủ tịch UBND TP Cà Mau (cũ) áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông T. tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 9-1-2023 là không phù hợp quy định của pháp luật, thuộc trường hợp phải hủy bỏ. Trên cơ sở rà soát vụ việc cũng như tham chiếu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đề xuất áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm của ông T là "buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với phần diện tích hơn 1.303 m2; buộc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích trên 2.261m2 …". Vừa qua, TAND tỉnh Cà Mau đã thụ lý vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai của ông T. Theo đó, ông T. khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh Cà Mau hủy 1 quyết định và 1 công văn của Chủ tịch UBND TP Cà Mau (cũ). Ngoài ra, ông T. còn yêu cầu tòa buộc UBND TP Cà Mau (cũ) thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan việc cho vợ chồng ông T. được chuyển mục đích sử dụng đất... Mới đây, ông T. đã rút toàn bộ đơn khởi kiện.



