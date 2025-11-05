Thông tin bất ngờ vụ biển số xe "song sinh" 4 số 9 lưu thông trên phố Hà Nội

Chiều 4-11, liên quan vụ hai xe máy mang biển số "song sinh" gây xôn xao trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt bà T.L.P. (SN 1980, trú tại Hà Nội) về các hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Hai chiếc xe máy có biển số giống hệt nhau cùng luu thông trên phố Hà Nội. Ảnh: OFFB

Với các vi phạm trên, bà P. bị xử phạt tổng cộng 7,5 triệu đồng, bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển số giả.

Trước đó, ngày 3-11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai xe máy cùng mang biển số 29D2-x99.99, được cho là ghi lại vào khoảng 11 giờ cùng ngày tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi không chỉ là hai biển số giống hệt nhau mà còn rất đẹp với 4 số 9 theo đánh giá chung, sau đó người dân đã phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an.

Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ các cá nhân liên quan và mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4, cơ quan chức năng xác định ông Đ.M.T. (SN 1977, trú tại phường Định Công, Hà Nội) là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy Honda SH màu trắng, biển số định danh 29D2-x99.99.

Sau khi bán chiếc xe này cho ông T.Đ.L. (SN 1950, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông T. đã làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký biển số trên cho một xe Honda SH màu đỏ khác theo quy định.

Do sức khỏe yếu, ông L. chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chiếc xe mua lại. Trong thời gian đó, con gái ông L. là bà T.L.P. đã đặt mua biển số giả 29D2-x99.99 qua mạng xã hội rồi gắn vào chiếc Honda SH màu trắng để lưu thông.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà P. về các hành vi nêu trên.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi mua bán, sử dụng phương tiện phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, sang tên theo quy định. Việc tự ý làm giả hoặc sử dụng biển kiểm soát không hợp pháp là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.