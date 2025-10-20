Thông tin Chính phủ cảnh báo

Cụ thể, tối 20/10, fanpage Facebook Thông tin Chính phủ đăng tải dòng trạng thái:

"Thông tin Chính phủ chỉ có một trang duy nhất trên nền tảng Facebook, LÀ TRANG NÀY: facebook.com/thongtinchinhphu; được biểu thị dưới dạng "trang" (page), không phải "nhóm" (group). Bất cứ hành vi giả mạo nào đều sẽ được chuyển cơ quan chức năng XỬ LÝ NGHIÊM!"

Trên mạng xã hội gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng giả mạo cơ quan chức năng.﻿

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết đã nhận được thông tin phản ánh trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Bộ Tài chính khẳng định, đây là facebook giả mạo Bộ Tài chính, người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác cao trước các bài đăng trên facebook này.

Trang facebook giả mạo Bộ Tài chính

Theo phản ánh, trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, đồng thời đã được facebook xác minh (có tích xanh). Trang này tự nhận là đại diện Bộ Tài chính, đưa ra các thông tin rằng có thể giúp “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Trang này yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân, hoá đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền “lệ phí” hoặc “chi phí xử lý” để nhận lại số tiền đã bị mất.

Bộ Tài chính khẳng định, trang facebook “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (hoặc các trang tương tự) giả mạo Bộ Tài chính. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng tải trên trang facebook nêu trên, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa cơ quan nhà nước để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân, đặc biệt thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những website; fanpage giả mạo và người không quen biết trên không gian mạng.