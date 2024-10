Thông tin chính thức về vụ cháy kho ở Vĩnh Tuy (Hà Nội)

Cụ thể, kho hàng hóa xảy ra hỏa hoạn nằm trong trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp và Kinh doanh thiết bị Hà Nội tại ngõ 124 phố Vĩnh Tuy, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, (giáp ranh với phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng). Cơ sở đầu tư xây dựng từ năm 1973, tiền thân là Công ty vận tải xây dựng Hà Nội, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội. Công an quận Hai Bà Trưng cho biết cơ sở này thuộc diện phải điều chỉnh và phải khắc phục các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Đám cháy bùng phát tại một điểm trong khu kho xưởng rộng 9.000m².

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại nhà kho tại ngõ 124 phố Vĩnh Tuy, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy không gây thiệt hại về người. Hiện doanh nghiệp đang tiến hành thống kê các thiệt hại về tài sản. Kiểm đếm ban đầu cho thấy đám cháy thiêu rụi khoảng 370m² diện tích kho xưởng có chứa hàng hóa. Trong quá trình dập lửa, phải phá dỡ tường rào, ảnh hường đến các kho xung quanh.

Trước đó khoảng 21h20 phút đêm 16/10, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 về vụ việc, đơn vị đã điều 3 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy của công an các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Ba Đình, Đội Khu vực vực phòng PC07, Công ty Nước sạch Hai Bà Trưng và một số doanh nghiệp cũng tham gia chi viện. Đến khoảng 0h10 ngày 17/10, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn thêm một khoảng thời gian để đảm bảo lửa không thể bùng phát trở lại.

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, cơ sở xảy ra hỏa hoạn thuộc diện phải điều chỉnh và phải khắc phục các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo Nghị quyết số 05/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố. Công an quận đã kiểm tra, hướng dẫn khắc phục theo lộ trình cam kết. Công an quận Hai Bà Trưng đề xuất lãnh đạo Công an thành phố giao công an quận Hoàng Mai thụ lý, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.