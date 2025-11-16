Thông tin mới nhất liên quan đến sổ đỏ, người dân cả nước cần biết rõ

Ứng dụng VNeID bản cập nhật 2.2.4 đã có tính năng bổ sung cung cấp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cơ quan nhà nước.

Từ ngày 11/11/2025, người dân Việt Nam có thể nộp sổ đỏ trên VNeID để làm sạch dữ liệu đất đai, thay vì nộp trực tiếp bản photocopy cho cơ quan Nhà nước.

Để nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID, người dân cần thao tác các bước dưới đây.

Bước 1: Người dân cần dùng định danh mức độ 2 đăng nhập vào ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.

Bước 2: Chọn "Dịch vụ khác" tại màn hình giao diện của ứng dụng VNeID.

Bước 3: Người dân truy cập vào mục "cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước".

Bước 4: Người dân ấn vào "tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Bước 5: Kê khai thông tin. Phần thông tin người kê khai sẽ được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Do đó, nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai đó là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ.

Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG.

Bước 6: Người dân ấn vào xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc triển khai chức năng nộp “sổ đỏ” trực tuyến được xem là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực đất đai, giúp giảm thủ tục hành chính, ngăn ngừa sai sót khi nhập dữ liệu thủ công, và tăng tính chính xác trong quản lý tài sản công dân.

Tính năng mới của VNeID không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn giúp các cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực, cập nhật dữ liệu đất đai, phục vụ công tác quy hoạch, quản lý và cấp giấy tờ nhanh chóng, hiệu quả hơn.



