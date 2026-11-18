Dự án nút giao thông kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành – công trình hạ tầng trọng điểm mang tầm vóc quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam – đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng do Liên danh đứng đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC (thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm Tổng thầu EPC.

Quyết tâm bàn giao toàn bộ mặt bằng trước 30/11/2026

Ngày 17/11/2026, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã trực tiếp đến kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm tại khu vực Cần Giờ, đồng thời làm việc với chính quyền các địa phương liên quan về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Trong chuyến công tác, ông Đặng Minh Thông đã trực tiếp khảo sát dự án nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và nghe báo cáo về tiến độ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Đánh giá cao những chuyển biến tích cực tại các địa phương, Phó Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý về dự án nút giao Rừng Sác. Đến nay, dự án đã đạt cột mốc ấn tượng khi có tới 99/100 trường hợp hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, chỉ còn duy nhất 01 hộ dân chưa hoàn tất thu hồi đất. Trước thực tế này, ông Đặng Minh Thông đã yêu cầu Đảng ủy xã Bình Khánh tập trung tối đa công tác vận động, giải quyết đầy đủ và thỏa đáng các chế độ, chính sách cho người dân, kiên quyết hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/11/2026.

Siêu dự án 3.000 tỷ đồng phá thế "qua sông lụy phà" của Cần Giờ

Được khởi công từ ngày 1/7/2026, dự án nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM với tổng mức đầu tư khoảng 2.969 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng hơn 1.568 tỷ đồng và chi phí bồi thường, tái định cư khoảng 994 tỷ đồng).

Phương án thiết kế của nút giao được nghiên cứu theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, tương tự như mô hình tổ chức giao thông hiện đại tại Singapore và Hàn Quốc. Quy mô và các hạng mục chính của dự án bao gồm:

Hệ thống nhánh kết nối: Nhánh hướng từ cầu Cần Giờ đến đường Rừng Sác quy mô 6 làn xe (vận tốc 80 km/h); nhánh về phía phà Bình Khánh quy mô 4 làn xe (vận tốc 60 km/h).

Hạng mục hầm chui và đảo xuyến: Điểm nhấn công trình là hệ thống 2 hầm chui tổng chiều dài khoảng 470m kết hợp đảo xuyến nhằm phân luồng giao thông tối ưu.

Hạ tầng đồng bộ: Mở rộng 2 đoạn cầu cạn hiện hữu, xây thêm 4 nhánh lên xuống cầu cạn (mỗi nhánh rộng 1 làn xe), cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, trạm kiểm soát tải trọng và giao thông thông minh (ITS).

Về tiến độ thi công, tổng thầu đang đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trong 12 tháng, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 7/2027 – về đích sớm hơn tới 6 tháng so với tiến độ được UBND TP.HCM phê duyệt ban đầu.

Đòn bẩy chiến lược cho hạ tầng và phát triển kinh tế Cần Giờ

Nhiều năm qua, hoạt động giao thương, đi lại của hàng vạn người dân tại các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Long Hòa gần như phụ thuộc hoàn toàn vào trục đường độc đạo Rừng Sác và điểm trung chuyển phà Bình Khánh – nơi thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng mỗi dịp cao điểm lễ, Tết hay khi thời tiết xấu.

Khi nút giao thông kết nối hoàn thành vào năm 2028, đường Rừng Sác sẽ đấu nối trực tiếp vào mạng lưới cao tốc quốc gia Bến Lức – Long Thành. Công trình không chỉ rút ngắn một nửa thời gian di chuyển giữa Cần Giờ với khu đô thị trung tâm TP.HCM và các tỉnh ở Đông – Tây Nam Bộ, mà còn nâng cao đáng kể năng lực ứng phó cứu hộ, sơ tán dân cư khi xảy ra thiên tai hay sự cố khẩn cấp trên biển.

Về mặt dài hạn, kết hợp cùng các đại dự án hạ tầng tương lai như Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, cầu Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế và tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao, nút giao Rừng Sác giữ vai trò mắt xích chiến lược gỡ bỏ thế cô lập địa lý.

Tuyến đường tạo trục liên kết vùng vững chắc, mở ra không gian phát triển đột phá cho các ngành dịch vụ logistics, du lịch sinh thái và đô thị biển, từng bước biến Cần Giờ thành một cực tăng trưởng kinh tế mới đầy năng động ở cửa ngõ phía Nam.