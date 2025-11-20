Thông tin mới nhất về Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết lúc 4 giờ 15 phút sáng nay (20-11), Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã giảm lưu lượng xả lũ xuống còn 13.400m3/giây.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử vào chiều 19-11

Lưu lượng này vẫn còn ở mức rất cao, khiến khu vực hạ lưu sông Ba vẫn còn ngập sâu và ngập lâu. Tuy nhiên, so với thời điểm xả lũ lịch sử của thủy điện này lúc 16 giờ ngày 19-11, với lưu lượng lên đến 16.100m3/giây, thì lưu lượng xả lũ đã giảm 2.700m3/giây.

Trong chiều và đêm qua, Thủy điện Sông Ba Hạ đã phải nâng mức giữ nước lại hồ, từ 105 m (so với mực nước biển) theo thiết kế mực nước dâng bình thường lên 105,96 m mực nước lũ thiết kế.

Cùng với đó, lưu lượng nước về hồ Thủy điện Sông Ba cũng giảm dần do khu vực thượng nguồn sông Ba mưa đã giảm, nên lưu lượng xả lũ cũng đã giảm dần từ 16.100 m3/giây lúc 16 giờ ngày 19-11, xuống 15.600 m3/giây lúc 19 giờ ngày 19-11, rồi xuống 13.800 m3/giây lúc 2 giờ ngày 20-11 và hiện thủy điện này đang xả lũ ở lưu lượng 13.400 m3/giây từ lúc 4 giờ 15 phút ngày 20-11 và hiện đang giữ ở lưu lượng xả lũ này.

Trong khi trước đó, theo dự báo của Trung tâm Khí thượng thủy văn Trung bộ, lưu lượng về hồ thủy điện Sông Ba tăng nhanh và đạt đỉnh vào chiều tối 19-11 ở mức lưu lượng 21.000 m3/giây đến 22.000 m3/giây. Nếu nước lũ về hồ ở lưu lượng này thì dù hồ Thủy điện Sông Ba Hạ có trữ thêm nước vượt mực nước dâng bình thường thì chỉ trong vòng 1 đến 2 giờ sẽ đạt đến mực nước lũ thiết kế là 105,96m, buộc thủy điện này phải xả lũ bằng lưu lượng nước về hồ. Lúc này hạ du sông Ba chỉ có thể chìm sâu trong nước.

Người dân quay lại cảnh xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ vào chiều 19-11

Điều người dân hạ lưu sông Ba đang đặt ra là trước khi trận mưa lớn được dự báo xảy ra lũ trên sông Ba này, Thủy điện Sông Ba Hạ có xả điều tiết nước để hạ mực nước hồ xuống đến mực nước đón lũ hay không?

Hiện mưa trên khu vực Đông Đắk Lắk đã giảm nhẹ, nhưng nước vẫn còn ngập rất sâu.

Đêm qua là một đêm kinh hoàng đến với hàng vạn gia đình ở khu vực Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu, đặc biệt là các khu vực hạ lưu sông Ba như: Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa và Tuy Hòa.

Những lời kêu cứu liên tục được réo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đêm tối, nước dâng cao, lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận đến những gia đình đang gặp nguy hiểm.

Đến thời điểm này vẫn chưa có số liệu thiệt hại về người do lũ đêm qua.



