Sáng 10/11, xã Phú Xuyên tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị cùng các dự án, hạng mục liên quan trên địa bàn.

Theo báo cáo, đến ngày 8/10/2026, xã Phú Xuyên đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 35 tờ bản đồ, liên quan đến 3.591 thửa đất với tổng diện tích khoảng 56,17ha thuộc địa bàn 14 thôn. Tổng diện tích đã bàn giao và đang hoàn thiện thủ tục bàn giao đạt 35,5ha, tương đương 63,3%.

Trong đó, 31,2ha đã bàn giao mặt bằng, đạt 55,6%; khoảng 4,3ha đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Diện tích còn lại đang được các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm kê và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Cùng với giải phóng mặt bằng tuyến chính, địa phương đang chuẩn bị các khu nghĩa trang phục vụ di chuyển mộ và quỹ đất tái định cư. Đối với hai khu tái định cư Mỹ Hà và Văn Tự, tổng quy mô nghiên cứu khoảng 30,8ha. Công tác kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất tại các khu vực này đang được triển khai. Tại khu Mỹ Hà, đã kiểm kê 75/131 hộ, đạt 57,3%. Tại khu Văn Tự, có 153/322 hộ ký biên bản kiểm kê, tương ứng diện tích 71.461,6m² trên tổng số 162.713,7m², đạt 43,8%.

Báo cáo tại hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng, tập trung ở việc xác định nguồn gốc đất, kiểm kê tài sản, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Một số hộ dân còn kiến nghị về chính sách bồi thường, phạm vi thu hồi đất, tài sản trên đất cũng như việc di chuyển máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn, tổ tuyên truyền và các thôn đã thảo luận, làm rõ những vướng mắc, xác định trách nhiệm từng đơn vị và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Lãnh đạo xã Phú Xuyên yêu cầu UBND xã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ. Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, xác định nguồn gốc 807 thửa đất hợp pháp trước ngày 21/11/2026; đồng thời khai thác, đối chiếu dữ liệu bản đồ viễn thám để xác minh nguồn gốc đất và thời điểm hình thành tài sản trên đất trước ngày 15/11/2026.

Toàn cảnh Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Đối với công tác bồi thường, các cơ quan chuyên môn phải hoàn thiện hồ sơ xác định giá đất cụ thể trước ngày 15/11/2026. Công tác rà soát nhu cầu tái định cư của từng hộ dân được yêu cầu cơ bản hoàn thành trên 95% khối lượng trước ngày 20/11/2026, làm cơ sở xây dựng phương án và đề xuất bổ sung diện tích tái định cư. Địa phương cũng đặt mục tiêu tháo dỡ, bàn giao mặt bằng đối với các công trình, nhà xưởng trên đất công và đất nông nghiệp trong tháng 11/2026.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6 tỷ USD, được khởi công vào tháng 5/2026.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 36,3km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa bàn các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội.

Đây là tuyến đường cấp đô thị, thuộc loại trục chính đô thị. Mặt cắt ngang rộng tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và đường gom hai bên, mỗi bên 3 làn xe, cùng hệ thống dải phân cách và vỉa hè. Tuyến có tốc độ thiết kế 80km/h.

Tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với hàng loạt đại đô thị và không gian phát triển lớn ở phía Nam Thủ đô như Ocean Park, dự án của Trump Organization, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, Đô thị Phú Xuyên và Sun Urban City.

Phối cảnh sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Đáng chú ý, dự án này sẽ đi qua Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô khoảng 9.171ha, qua đó tăng khả năng kết nối trực tiếp với đại dự án thể thao quy mô lớn do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, được khởi công cuối năm 2025. Điểm nhấn của khu đô thị là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích khoảng 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A do liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc sống mới, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện. Theo kế hoạch, công trình và hệ thống cơ sở hạ tầng sẽ được hoàn thành trong năm 2027.