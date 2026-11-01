Phát hiện một cựu sinh viên NEU được khuyên học ngành Kế hoạch để “sau này làm lãnh đạo”: Không ngờ nay là ông chủ đứng sau ngân hàng, tập đoàn đa ngành 80.000 tỷ đồng

Từ lựa chọn ngành Kế hoạch với mong muốn trở thành nhà quản lý

Ông Vũ Văn Tiền sinh năm 1959, quê tại Thái Bình. Trước khi theo học Đại học Kinh tế Quốc dân, ông từng học tại Trường Đại học Thương mại, sau đó nhập ngũ và tiếp tục theo học trong môi trường quân sự.

Năm 1982, sau khi xuất ngũ, ông trở lại giảng đường và dự định đăng ký vào khoa Lao động hoặc khoa Công nghiệp của Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên, cả 2 khoa đều đã hết chỉ tiêu.

Trong buổi giao lưu với sinh viên nhà trường cuối tháng 10/2026, ông kể lại cuộc trò chuyện với một cán bộ phòng Đào tạo khi đó. Khi được giới thiệu sang khoa Kế hoạch, ông hỏi ngành học này sau khi tốt nghiệp có thể làm công việc gì. Câu trả lời nhận được là: "Kế hoạch sau này làm giám đốc ấy, làm lãnh đạo".

Lời giải thích ngắn gọn khiến ông quyết định đăng ký ngay vào ngành Kế hoạch, Khoa Kế hoạch và Phát triển. Khi còn trên giảng đường, ông đã xác định mục tiêu phấn đấu trở thành người quản lý, dù chưa hình dung cụ thể con đường phía trước.

Nhìn lại quãng thời gian học tập, ông cho biết bản thân chú trọng các nguyên lý cơ bản có tính ứng dụng, đồng thời dành thời gian lắng nghe những cuộc tranh luận giữa bạn bè. Theo ông, giá trị của việc học không chỉ nằm ở lượng kiến thức ghi nhớ mà còn ở khả năng vận dụng vào công việc thực tế.

Năm 1986, sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu công tác tại Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên, sau khoảng 6 năm làm việc, ông quyết định rời khu vực nhà nước để bước vào con đường kinh doanh riêng.

Khởi nghiệp năm 1993 với 3 tỷ đồng và 3 nhân sự

Tháng 1/1993, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Đây là tiền thân của Tập đoàn Geleximco hiện nay.

Cũng trong lần trở lại Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Tiền kể khi bắt đầu xây dựng doanh nghiệp, nhân sự ban đầu chỉ có 3 người gồm ông, một lái xe và một nhân viên văn phòng. Để hoàn tất thủ tục thành lập, ông phải đi xin chữ ký, con dấu từ nhiều cơ quan, trải qua 26 con dấu và 6 bộ, ngành, địa phương.

Ở giai đoạn đầu, Geleximco hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Từ một doanh nghiệp có quy mô vốn khiêm tốn, công ty từng bước mở rộng sang sản xuất công nghiệp và đầu tư vào các lĩnh vực có quy mô vốn lớn hơn.

Năm 1996, Geleximco tham gia liên doanh sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Honda tại Việt Nam. Đến năm 2001, doanh nghiệp hợp tác với Tập đoàn Lilama đầu tư Nhà máy Xi măng Thăng Long với tổng mức đầu tư được công bố khoảng 350 triệu USD.

Năm 2007, Geleximco chuyển đổi từ mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần, vốn điều lệ đạt 1.230 tỷ đồng. Đến năm 2011, con số này tăng lên 6.000 tỷ đồng.

Cùng với sản xuất công nghiệp, bất động sản và tài chính – ngân hàng dần trở thành những mảng kinh doanh quan trọng trong hệ sinh thái của Geleximco. Doanh nghiệp tham gia phát triển nhiều dự án đô thị, khu công nghiệp, đồng thời gắn với hoạt động của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Geleximco từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trở thành tập đoàn đa ngành

Từ lĩnh vực xuất nhập khẩu, Geleximco từng bước mở rộng sang sản xuất công nghiệp, bất động sản, tài chính – ngân hàng và thương mại – dịch vụ. Đây cũng là 4 trụ cột kinh doanh được tập đoàn xác định trong định hướng phát triển.

Trong lĩnh vực công nghiệp, một trong những dấu mốc đầu tiên là năm 1996, khi Geleximco tham gia liên doanh với các đối tác Nhật Bản và Thái Lan thành lập Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam (VAP), với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD. Đây là dự án hợp tác sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và đối tác nước ngoài.

Năm 2001, Geleximco tiếp tục hợp tác với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đầu tư Nhà máy Xi măng Thăng Long tại Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư khoảng 350 triệu USD. Theo thông tin trên website doanh nghiệp, nhà máy có tổng công suất thiết kế 2,3 triệu tấn xi măng mỗi năm.

Ở lĩnh vực giấy và bột giấy, Geleximco đầu tư Nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa với công suất 130.000 tấn/năm và Nhà máy Giấy An Hòa với công suất 140.000 tấn/năm tại Tuyên Quang. Tập đoàn cũng đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tại Quảng Ninh, có công suất 600MW.

Trong lĩnh vực bất động sản, Geleximco phát triển các khu đô thị, chung cư và tòa nhà thương mại. Một số dự án tiêu biểu được doanh nghiệp giới thiệu gồm Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn tại phía Tây Hà Nội, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu quy mô 91ha, An Bình Plaza và Gelexia Riverside.

Mảng tài chính – ngân hàng gắn với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS). Theo thông tin Geleximco công bố, ABBank có vốn điều lệ 10.350 tỷ đồng, mạng lưới 165 điểm giao dịch tại 34 tỉnh, thành phố và phục vụ hơn 1 triệu khách hàng.

Ở lĩnh vực thương mại – dịch vụ, Geleximco đầu tư khách sạn Thái Bình Dream, Hạ Long Dream, các tòa nhà văn phòng như Peakview Tower và Geleximco Building tại 36 Hoàng Cầu, Hà Nội. Tập đoàn cũng tham gia lĩnh vực sân golf với Hilltop Valley Golf Club tại Hòa Bình và Dragon Golf Links tại Hải Phòng.

Những năm gần đây, Geleximco tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực sản xuất ô tô. Tập đoàn hợp tác với Tập đoàn Chery để phát triển nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô thương hiệu Omoda & Jaecoo tại Thái Bình. Dự án có tổng vốn đầu tư 800 triệu USD, công suất thiết kế 200.000 xe mỗi năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ. Trong tháng 10/2026, Geleximco công bố hợp tác chiến lược với Chery nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, đồng thời ra mắt Công ty cổ phần Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ giáo dục. Tập đoàn cũng ký kết hợp tác toàn diện với VNPT cùng ABBank, hướng tới kết nối hoạt động tài chính, sản xuất và công nghệ.

Theo số liệu tự công bố trên website, Geleximco hiện có doanh thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 80.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. Sau 33 năm hoạt động, doanh nghiệp do ông Vũ Văn Tiền sáng lập đã phát triển từ một công ty xuất nhập khẩu với vốn điều lệ 3 tỷ đồng thành tập đoàn tư nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực.