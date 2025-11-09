Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa

09-11-2025 - 16:04 PM

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu và chuyển hồ sơ vụ tai nạn trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hóa sang cơ quan điều tra.

Liên quan vụ ô tô va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc ở Thanh Hóa làm nhiều người thương vong, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục CSGT chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Theo camera hành trình ghi lại, thời điểm gần 1 tiếng trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe đầu kéo biển kiểm soát 38H-020.2x dừng ở làn đường bên trái vốn dành cho các phương tiện đi với tốc độ cao.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37K-289.8x đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam khi đến Km 377+150, thuộc địa phận xã Trường Lâm (tỉnh Thanh Hóa) thì va chạm mạnh với xe đầu kéo BKS 38H-020.2x.

Cú va chạm khiến phần đầu ô tô 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ. Nhiều người dân phải rất vất vả mới đưa được các nạn nhân trong xe ra ngoài.

Lực lượng công an đến ghi nhận hiện trường, lấy lời khai ban đầu và điều tiết giao thông, giải tỏa ách tắc trên cao tốc.

Ngoài tài xế, trên xe còn có 7 người khác được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Bác sĩ Dương Tất Linh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực cho biết, khoảng 15h30 ngày 8/11, bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nói trên trong tình trạng chấn thương khác nhau.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa- Ảnh 2.

Các bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, bao gồm chấn thương vùng đầu, mặt. Nhiều trường hợp rách da, dập nát mô mềm, xuất huyết dưới da và tụ máu phần mềm; gãy xương chi, chấn thương ngực, bụng. Có bệnh nhân khó thở, tụt huyết áp khi nhập viện.

Chúng tôi huy động hàng chục bác sĩ giỏi nhất bệnh viện để tham giai cấp cứu ban đầu. Một số bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên, nhiều trường hợp bị rất nặng, tiên lượng xấu ”, bác sĩ Linh cho biết.

Đến sáng 9/11, tất cả các nạn được thân nhân liên hệ với bệnh viện và có ít nhất 3 trường hợp chấn thương nặng được chuyển từ Thanh Hóa ra Hà Nội cứu chữa, trong đó có nạn nhân nhỏ nhất khoảng 5 tuổi.

Đình Anh/ VTC News

VTC News

cao tốc Thanh Hóa

