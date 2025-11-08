Thông tin mới về hàng giả, hàng nhái mà người dân cần biết

Ảnh minh họa

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025, về vụ án của Hoàng Hường, Ngân 98-Lương Bằng Quang và nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội, đây là các trường hợp kinh doanh những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là hàng giả, hàng nhái và trốn thuế, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, hai vụ án này Bộ Công an đã có thông tin ban đầu được đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ Công an.

Đối với vụ án Hoàng Hường, tháng 10/2025, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng như đã đưa tin. Về diễn biến mới của vụ án, ngày 27/10/2025, qua công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) cùng với tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi của đối tượng này là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế phải nộp. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường ước tính trị giá hơn 300 tỷ để khắc phục thiệt hại. Hiện nay, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Đối với vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang, ngày 10/10/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can với 3 hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Đến ngày hôm nay, vụ án vẫn đang tiếp tục trong quá trình điều tra và làm rõ.

Ngoài ra, về giải pháp cụ thể để hạn chế tình trạng hàng giả hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) hiện nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trước hết chúng ta phải công nhận rằng phương thức kinh doanh TMĐT hiện nay đang tăng trưởng rất tốt. Trong năm 2025, lĩnh vực này dự kiến tăng trưởng 25-27%, đây là tốc độ tăng trưởng cao.

Thứ hai, đây cũng là hoạt động kinh doanh hiệu quả, dựa trên môi trường điện tử, qua đó đưa được hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách thuận lợi, dễ dàng, góp phần vào tăng trưởng chung của thương mại nội địa.

Thứ ba, sàn TMĐT là nơi các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên. Hiện nay, chúng ta tiếp tục phát triển TMĐT. Tuy nhiên bên cạnh đó, đúng là có tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Việc này liên quan đến công tác phòng và chống. Các giải pháp gồm có các góc độ:

Về pháp luật, chúng ta đã có hành lang pháp lý liên quan đến quản lý TMĐT, xử lý vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng. Có rất nhiều giải pháp, trong đó quy định trách nhiệm các cơ quan cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hiện Bộ Công Thương cũng đang thay mặt Chính phủ báo cáo với Quốc hội để xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó sẽ quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến các sàn TMĐT.

Thứ hai, về lãnh đạo chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, ban ngành có liên quan cũng có rất nhiều nghị quyết, chỉ thị để chỉ đạo công tác liên quan đến phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái nói chung, trong đó có trên môi trường điện tử. Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đang thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vấn đề trực tiếp chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên môi trường TMĐT.

Về tổ chức lực lượng triển khai, ngành Công Thương có lực lượng chủ công là quản lý thị trường. Các địa phương cũng có lực lương liên quan phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt phối hợp với Bộ Công an, Hải quan, các lực lượng khác… tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục. Giữa năm đã có tháng cao điểm phòng chống hàng giả và Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị tất cả lực lượng vào cuộc, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi hàng gian, hàng giả.

Liên quan đến vấn đề yêu cầu trách nhiệm của chủ sàn TMĐT, trong quy định của pháp luật cũng đã nêu rất rõ: Để phòng hàng gian, hàng giả thì chủ sàn phải kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được đưa lên sàn TMĐT. Thứ hai là hóa đơn, chứng từ phải đầy đủ. Thứ ba là khi giao nhận hàng thì phải kiểm tra, theo dõi giám sát và đền bù cho người tiêu dùng. Nếu trong trường hợp phát hiện có hàng giả, hàng nhái thì trong vòng 24 giờ phải yêu cầu dỡ bỏ gian hàng của người bán trên sàn TMĐT.

Ngoài ra có các quy định về xử lý vi phạm, công tác này các lực lượng chức năng đã vào cuộc.

Một điểm nữa, Bộ Công thương cũng xác định các lực lượng chức năng hiện nay, dù trong môi trường TMĐT nhưng vẫn có giao hàng thực, nên cần tấn công mạnh vào các kho hàng cũng như các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái.

Cho đến nay, rất mừng là với tốc độ tăng trưởng TMĐT như vậy chứng tỏ người tiêu dùng vẫn có niềm tin đối với một phương thức kinh doanh mới và hy vọng thời gian tới các lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp với nhau cùng với các chủ thể, chủ sàn TMĐT ngăn chặn, đẩy lùi hàng giả, hàng nhái trên môi trường TMĐT.