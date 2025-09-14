Thông tin mới về hộ chiếu Việt Nam

Theo CNN , việc sở hữu một cuốn hộ chiếu nằm trong nhóm quyền lực nhất thế giới không chỉ là niềm tự hào, mà còn mở ra nhiều lợi ích thiết thực cho công dân. Thứ hạng càng cao, mức độ tự do di chuyển càng lớn, đồng nghĩa với việc người dân có thể đến hàng trăm quốc gia mà không cần xin visa hoặc chỉ cần visa tại cửa khẩu.

Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, đồng thời tạo thuận lợi cho du lịch, du học, công tác và đầu tư quốc tế. Với giới doanh nhân, hộ chiếu mạnh chính là “chìa khóa vàng” để mở rộng thị trường và ký kết hợp tác toàn cầu.

Bản cập nhật ngày 12/9 của Henley Passport Index 2025 (HPI 2025) - bảng xếp hạng theo dõi quyền tự do di chuyển toàn cầu của những người sở hữu 199 hộ chiếu đến 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, sử dụng dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho thấy, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 88 toàn cầu, đồng hạng với quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là Bhutan, Liberia, Cộng hòa Trung Phi.

Theo HPI, công dân Việt hiện có thể nhập cảnh 50 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 227 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hộ chiếu Việt Nam. Ảnh: BBC.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, hộ chiếu Việt Nam liên tục được nâng cấp về chất lượng kỹ thuật và độ bảo mật, trong đó có việc phát hành hộ chiếu gắn chip từ năm 2023. Hệ thống quản lý xuất nhập cảnh ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại (như xuất nhập cảnh tự động), phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, giúp tăng độ tin cậy với các quốc gia đối tác.

Trước đó, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 84 toàn cầu, tăng 7 bậc so với lần công bố hồi quý I (thứ 91) và 3 bậc so với năm 2024. Thứ hạng hộ chiếu cao nhất Việt Nam từng nắm giữ trong lịch sử 20 năm của HPI là 78 (năm 2006, 2007), đứng thứ 79 (năm 2008, 2009), thứ 81 (năm 2013,2014) và 84 (2010, 2025).

HPI công bố xếp hạng Singapore giữ vững vị trí số 1 là hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2025.

Công dân Singapore được miễn visa tới 192 trong số 227 điểm đến trên thế giới. Tuy nhiên, để sở hữu cuốn hộ chiếu đáng mơ ước này không hề dễ dàng, vì quốc tịch Singapore đòi hỏi ít nhất công dân có 2 năm thường trú, đóng góp kinh tế cùng nhiều điều kiện khắt khe khác, trong đó có nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới.

Hộ chiếu Singapore quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Timesofindia.

Đứng thứ hai là Hàn Quốc, với quyền tiếp cận 190 điểm đến. Nhật Bản tụt xuống hạng ba, khi công dân có thể đến 189 quốc gia và vùng lãnh thổ không cần visa.

Ở vị trí thứ tư là nhóm các quốc gia châu Âu gồm Đức, Ý, Tây Ban Nha và Luxembourg (188 điểm đến). Thứ năm thuộc về 9 nước châu Âu khác như Áo, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ… với 187 điểm đến.

Ngược lại, ở cuối bảng, Afghanistan vẫn xếp hạng thấp nhất thế giới (105), khi chỉ được miễn visa tại 24 điểm đến; tiếp theo là Syria (26 điểm đến) và Iraq (29 điểm đến).

Đáng chú ý, so với bảng xếp hạng quý II/2025 được công bố ngày 22/7, Anh tiếp tục tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng, với quyền miễn thị thực đến 184 điểm đến. Tương tự, Mỹ cũng tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 12 so với bảng xếp hạng cách đây gần 2 tháng, với quyền miễn thị thực đến 180 điểm đến.

Các chuyên gia nhấn mạnh, chính sách về nhập cảnh không cố định vĩnh viễn, mà có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Nguyên nhân là do những thay đổi về chính sách ngoại giao, an ninh, y tế hay di cư có thể tác động trực tiếp đến quy định miễn thị thực và visa điện tử. Vì vậy, ngay cả khi sở hữu hộ chiếu quyền lực, du khách vẫn vẫn cần thường xuyên cập nhật thông tin để đảm bảo hành trình suôn sẻ.