Thông tin mới về thương vụ cổ phiếu thưởng lớn nhất lịch sử

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa ra thông báo đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua 3 vấn đề, gồm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan; thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Trong biên bản kiểm phiếu phục vụ cho việc này, Vingroup cho biết đã gửi phiếu ý kiến cho 31.273 cổ đông , đại diện - sở hữu gần hơn 3,85 tỷ cổ phần.

Theo đó, cổ đông Tập đoàn Vingroup đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, VIC sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần VIC có quyền nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV này, thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị VIC quyết định. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyền nhận cổ phiếu phát hành sẽ không được phép chuyển nhượng.

Cổ đông Tập đoàn Vingroup đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng.

Một nội dung khác cũng được thông qua là việc bổ sung thêm một số ngành, nghề kinh doanh mới, gồm sản xuất sắt, thép, gang; đúc sắt, thép; rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc; hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup cũng ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng đã được cổ đông thông qua.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng. Vingroup hiện là doanh nghiệp lớn nhất toàn sàn chứng khoán với vốn hóa gần 800.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC đã tăng gấp 5 lần và đang ở vùng đỉnh lịch sử. Chốt phiên giao dịch ngày 19/11, cổ phiếu VIC ở mức 220.500 đồng/cổ phiếu.

9 tháng năm nay, Vingroup đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 169.611 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm nay.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với ngày 31/12/2024.