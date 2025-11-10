Thông tin mới vụ người đàn ông có clip "thân mật" trong phòng làm việc với nhiều phụ nữ

Trưa 10-11, một lãnh đạo Sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình cho biết sở đã vào cuộc xác minh và làm rõ nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc được cho xảy ra tại Trường THPT T.H.T. (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Hình ảnh người đàn ông "thân mật" với người phụ nữ trong phòng làm việc. Ảnh cắt từ clip

Theo vị lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình, người đàn ông trong clip không phải là thầy giáo, chưa từng đứng lớp. "Qua báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng, không phải là giáo viên, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Theo thời gian trong clip, sự việc xảy ra từ năm học trước, trước thời điểm sáp nhập tỉnh"- đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin.

Tuy nhiên, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết người đàn ông trong clip đúng là Chủ tịch hội đồng Trường THPT T.H.T.. Đây cũng là trường tư thục, người đàn ông do Hội đồng quản trị bầu.

Báo cáo của Trường THPT T.H.T. cho biết qua hình ảnh phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Về một số phụ nữ trong clip, theo vị lãnh đạo sở, bước đầu theo báo cáo không phải giáo viên nhà trường. "Qua báo cáo của nhà trường, những người phụ nữ trong clip không phải giáo viên trong trường. Còn đúng hay không phải chờ cơ quan chức năng xác minh lại, vì hình ảnh đó không nhìn rõ mặt"- lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin.

Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết người đàn ông không phải là thầy giáo, trong khi những người phụ nữ trong clip cũng chưa xác định được có phải giáo viên trong trường. Ảnh cắt từ clip

Việc tung các hình ảnh, clip nhạy cảm trên lên mạng xã hội có động cơ, mục đích gì? Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết trước mắt nhà trường chưa báo cáo việc này và cơ quan chức năng đang làm rõ.

Trước đó, từ chiều ngày 9-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ, được cho xảy ra tại phòng làm việc của một lãnh đạo Trường THPT T.H.T. (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Qua nhiều hình ảnh và clip cho thấy, người đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức bình thường với nhiều người phụ nữ, tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2024 và đầu năm 2025.