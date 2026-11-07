Thông tin mới vụ thịt bở, nhũn nghi do lợn bị stress tại bếp ăn trường mầm non ở Hà Nội

Liên quan đến sự việc phát hiện thịt lợn bở, nhũn trong bếp ăn của Trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, TP Hà Nội), UBND Phường Phương Liệt đã quyết định dừng hợp đồng cung ứng thực phẩm vào Trường Mầm non Phương Liệt với đơn vị hiện tại và đổi sang đơn vị khác kể từ ngày 6/11.

Theo thông tin trên báo VTC News, cũng trong ngày 6/11, đoàn công tác của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra một số khâu tổ chức bữa ăn bán trú tại trường.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại thời điểm làm việc, quy trình tổ chức bữa ăn được triển khai đúng quy định, bảo đảm an toàn. Các khâu có sự tham gia giám sát của những bên liên quan, trong đó có phụ huynh học sinh.

Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đề nghị địa phương và nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn, kịp thời phát hiện những sơ suất (nếu có) để điều chỉnh.

Trước đó, vào sáng ngày 4/11 và 5/11, trong quá trình kiểm tra thực phẩm do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp theo thực đơn hằng ngày tại Trường Mầm non Phương Liệt, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường phát hiện thịt lợn có biểu hiện nhũn, bở bất thường.

Thịt lợn có dấu hiệu bất thường tại Trường mầm non Phương Liệt.

Báo Tiền Phong thông tin, sau sự việc, tổ giám sát, nhà trường đã lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế bảo đảm chất lượng theo đúng quy định.

Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra. Qua kiểm tra, kết quả test nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt lợn đều cho kết quả âm tính.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan để bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh sau đó đã có văn bản giải thích về hiện tượng thịt lợn mềm, nhợt nhạt và dễ rỉ dịch. Theo doanh nghiệp cung cấp thịt lợn, quy trình sản xuất thịt tuân thủ theo các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Nhưng về mặt cảm quan, sản phẩm thịt lợn được giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có 1 tỷ lệ nhỏ thịt PSE (Pale, Soft, Exudative) có các đặc tính: thịt có màu nhợt nhạt (tái), mềm, rỉ dịch. Theo giải thích của công ty, nguyên nhân là do lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp khiến cho bề mặt thịt bị ướt, protein bị biến tính làm cho thịt có cấu trúc mềm, dễ bị rỉ dịch.

Ngoài ra, thịt lợn sau khi giết mổ có nhiệt độ thân nhiệt cao (khoảng 39 độ C), các phần thịt ở vị trí dày như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém, nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến cho thịt có màu tái, mềm.