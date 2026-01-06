Thông tin người dân cả nước nên cập nhật ngay trên VNeID

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ cần vài thao tác trên VNeID, người dân có thể nhận trợ cấp qua ngân hàng, không cần đi lại như trước.

Thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân chủ động đăng ký và cập nhật đầy đủ thông tin an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Việc này nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân khi tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là trong bối cảnh hình thức chi trả không dùng tiền mặt đang được triển khai rộng rãi.

Theo cơ quan chức năng, việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội hiện nay đang từng bước chuyển sang phương thức điện tử, thông qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử được người dân đăng ký, xác thực trên VNeID. So với hình thức chi trả tiền mặt truyền thống, phương thức mới giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế tình trạng chậm trễ, sai sót trong quá trình chi trả, đồng thời bảo đảm tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Các bước tích hợp tài khoản ngân hàng vào tài khoản An sinh xã hội trên VNeID.

Bên cạnh đó, việc chi trả không dùng tiền mặt còn góp phần giảm áp lực cho các điểm chi trả tập trung, nhất là tại khu vực đông dân cư, vùng nông thôn hoặc trong các đợt chi trả cao điểm. Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người thuộc diện chính sách, không còn phải di chuyển xa hay chờ đợi trong thời gian dài như trước đây.

Để thực hiện việc đăng ký, cập nhật thông tin, người dân cần cài đặt hoặc nâng cấp ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play hoặc App Store. Sau khi đăng nhập, người dùng thực hiện bổ sung, kiểm tra và xác thực các thông tin liên quan đến tài khoản an sinh xã hội theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc cập nhật thông tin trên VNeID. Người dân không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn của người lạ; không nhấp vào các đường link không rõ nguồn gốc; không cài đặt ứng dụng thông qua các file APK bên ngoài để tránh nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản, đánh cắp dữ liệu cá nhân và thông tin tài chính.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

