Thông tin nhân sự vừa được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch Hà Nội

Chiều 12/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố kết quả bầu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ông Nguyễn Xuân Lưu. Ảnh: PV.

Theo thông báo, tại hội nghị lần thứ hai diễn ra cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội đã biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, để giới thiệu HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy - giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Để kiện toàn các chức danh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã phân công ông Trần Đình Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ - giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự các ban Đảng Thành ủy nhằm bảo đảm các công việc được duy trì thường xuyên, liên tục. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ báo cáo trình Trung ương ra quyết định chuẩn y với hai chức danh nêu trên.

