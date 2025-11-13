Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin nhân sự vừa được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch Hà Nội

13-11-2025 - 11:25 AM | Xã hội

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - được thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, để giới thiệu HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Chiều 12/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố kết quả bầu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Thông tin nhân sự vừa được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch Hà Nội- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Lưu. Ảnh: PV.

Theo thông báo, tại hội nghị lần thứ hai diễn ra cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội đã biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, để giới thiệu HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy - giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Để kiện toàn các chức danh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã phân công ông Trần Đình Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ - giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự các ban Đảng Thành ủy nhằm bảo đảm các công việc được duy trì thường xuyên, liên tục. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ báo cáo trình Trung ương ra quyết định chuẩn y với hai chức danh nêu trên.

Ông Nguyễn Xuân Lưu (SN 1969, quê Hà Nội) có nhiều năm công tác ở Hà Nội. Trong khi đó, thực hiện chủ trương của Trung ương, các tỉnh, thành đang khẩn trương hoàn thiện việc bố trí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra không phải là người địa phương.


Theo Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước

Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại

Bắt Phạm Đức Phương khi đang ở trung tâm thương mại Nổi bật

Ca sĩ Khánh Phương có vai trò gì trong vụ vợ lừa đảo gần 5.000 tỷ đồng?

Ca sĩ Khánh Phương có vai trò gì trong vụ vợ lừa đảo gần 5.000 tỷ đồng?

11:12 , 13/11/2025
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

10:40 , 13/11/2025
Bắt Nguyễn Thị Thuận 42 tuổi

Bắt Nguyễn Thị Thuận 42 tuổi

10:39 , 13/11/2025
Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp tại 1 đại lý vé số ở Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” 2 ngày liên tiếp tại 1 đại lý vé số ở Tây Ninh

09:55 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên