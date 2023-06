Thử chê Toyota Vios 2023 như cư dân mạng: Có điểm đồng tình, có ý cần phản bác

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên bản mới này là việc bổ sung 2 tính năng an toàn tiên tiến gồm cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo làn đường, sử dụng camera chuyên dụng và radar của gói Toyota Safety Sense. Có ý kiến cho rằng lắp các thiết bị ngoài (như màn hình/camera hành trình Android) sẽ có nhiều tính năng hỗ trợ người lái hơn nhưng trên lý thuyết, những tính năng an toàn cần hệ thống phần cứng phức tạp (như camera chuyên dụng và radar trên Vios) mới có thể hoạt động chính xác. Bên cạnh đó, theo giới chuyên gia đánh giá, đồ "zin" bao giờ cũng an toàn hơn là đồ độ.