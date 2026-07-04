Thứ đặc biệt Đội tuyển Đức mang theo trong hành trình chinh phục World Cup 2026

Phiên bản vali mang dấu ấn riêng của đội tuyển Đức

Mùa hè 2026 đánh dấu chương mới trong mối quan hệ hợp tác giữa thương hiệu hành lý cao cấp RIMOWA và Hiệp hội Bóng đá Đức (DFB). Với vai trò đối tác hành lý chính thức, RIMOWA sẽ đồng hành cùng đội tuyển quốc gia Đức trên hành trình chinh phục chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Sự hợp tác này vượt lên trên ý nghĩa của một thỏa thuận thương mại thông thường. Đó là sự tiếp nối của mối gắn kết được xây dựng qua nhiều năm, dựa trên những giá trị chung về chất lượng, sự bền bỉ và khát vọng chinh phục. Với RIMOWA, mỗi hành trình đều là một phần của câu chuyện lớn hơn, nơi những nỗ lực, sự kiên cường và lòng dũng cảm được ghi dấu theo thời gian.

Mối duyên giữa RIMOWA và tuyển Đức từng ghi dấu ấn tại World Cup 2014 ở Brazil, khi đội tuyển lên ngôi vô địch thế giới. Kể từ đó, thương hiệu hành lý đến từ Cologne luôn đồng hành cùng các cầu thủ trong những chuyến di chuyển với lịch trình dày đặc, trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất thế giới.

Trong mùa World Cup 2026, các tuyển thủ Đức tiếp tục xuất hiện cùng bộ sưu tập đặc biệt thuộc dòng RIMOWA Original Aluminium.

Thiết kế vẫn giữ nguyên những đường gân nhôm đặc trưng đã trở thành biểu tượng của thương hiệu suốt nhiều thập kỷ, nhưng được bổ sung dấu ấn riêng dành cho đội tuyển quốc gia với biểu tượng đại bàng DFB được khắc tinh tế trên thân vali. Chi tiết này không chỉ tạo nên bản sắc riêng cho phiên bản đặc biệt mà còn thể hiện niềm tự hào quốc gia của "Cỗ xe tăng".

Những chiếc vali này đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng đội tuyển Đức tại sân bay Frankfurt trước chuyến bay tới Chicago để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup.

Ít ai biết rằng thiết kế những đường rãnh song song đặc trưng của RIMOWA lại bắt nguồn từ lịch sử ngành hàng không. Nguồn cảm hứng được lấy từ thân chiếc Junkers F13 – máy bay thương mại hoàn toàn bằng kim loại đầu tiên trên thế giới. Chính chi tiết này đã trở thành dấu ấn thiết kế mang tính biểu tượng của RIMOWA và được duy trì đến tận ngày nay.

Kỹ nghệ chế tác gắn liền với tinh thần nước Đức

Bên cạnh thiết kế đặc trưng, dòng Original Aluminium còn nổi tiếng bởi độ bền và chất lượng chế tác.

Toàn bộ thân vali được làm từ nhôm cao cấp với kết cấu chắc chắn, các góc được gia cố bằng những miếng bo chịu lực nhằm bảo vệ hành lý trong suốt các chặng bay dài xuyên lục địa. Thiết kế này giúp vali có khả năng chịu va đập tốt trước những điều kiện vận chuyển khắt khe tại sân bay cũng như trong quá trình di chuyển liên tục của các vận động viên chuyên nghiệp.

Đối với RIMOWA, độ bền của chất liệu kim loại không chỉ là yếu tố kỹ thuật mà còn tượng trưng cho sự kiên cường – phẩm chất từ lâu đã trở thành hình ảnh gắn liền với đội tuyển Đức trên sân cỏ.

Đó cũng là lý do thương hiệu lựa chọn đồng hành cùng DFB trong những giải đấu lớn. Những chiếc vali không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn phản ánh triết lý chế tác của RIMOWA: tạo ra những sản phẩm có thể bền bỉ theo thời gian, đủ tin cậy để đồng hành trong những hành trình quan trọng nhất.

Trong suốt chiến dịch World Cup 2026, từ lúc lên đường đến khi trở về trong vòng tay người hâm mộ, đội tuyển Đức sẽ tiếp tục mang theo phiên bản RIMOWA Original Aluminium mang biểu tượng đại bàng DFB như một phần hình ảnh nhận diện của đội bóng.

Với RIMOWA, World Cup không chỉ là sân khấu của bóng đá đỉnh cao mà còn là cơ hội giới thiệu những giá trị đã làm nên tên tuổi thương hiệu hơn một thế kỷ qua: kỹ nghệ thủ công, độ bền vượt thời gian và tinh thần không ngừng chuyển động. Chính những giá trị ấy cũng là điểm giao thoa giữa thương hiệu hành lý cao cấp và một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử bóng đá thế giới, góp phần tạo nên mối quan hệ đồng hành bền chặt kéo dài từ chức vô địch năm 2014 đến hành trình chinh phục World Cup 2026.