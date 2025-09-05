Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ đoạn che giấu vai trò trong Công ty Chị Em Rọt của hoa hậu Thuỳ Tiên

05-09-2025 - 07:02 AM | Doanh nghiệp

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Những người bị đề nghị truy tố gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT; Lê Thành Công; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), thành viên HĐQT; và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Thủ đoạn che giấu vai trò trong Công ty Chị Em Rọt của hoa hậu Thuỳ Tiên- Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án.

Trước đó, trong tháng 4 và tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt giam các bị can trên.

Theo kết quả điều tra, sản phẩm kẹo rau củ Kera, thực phẩm bổ sung do Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác sản xuất và phân phối, là trung tâm của vụ án. Trong cơ cấu góp vốn, Thùy Tiên sở hữu 30% cổ phần, các cổ đông còn lại nắm giữ 70%.

Sau khi ra mắt thị trường, Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, nhằm phóng đại công dụng của sản phẩm. Trong khi đó, hồ sơ kiểm nghiệm kèm công bố sản phẩm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp (0,935%), gần như không có giá trị bổ sung chất xơ cho người tiêu dùng. Thậm chí, Công ty CP Asia Life – đơn vị sản xuất – cũng không làm rõ nguồn gốc nguyên liệu sử dụng.

Thủ đoạn che giấu vai trò trong Công ty Chị Em Rọt của hoa hậu Thuỳ Tiên- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên (áo hồng - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021). Ảnh: BCA.

Đến cuối tháng 2/2025, khi trên mạng xã hội nổ ra tranh luận về thành phần kẹo Kera, Thùy Tiên đã chủ động đề xuất ký hợp đồng hợp thức hóa dưới danh nghĩa hợp tác quảng cáo, nhằm che giấu vai trò cổ đông và tránh ảnh hưởng hình ảnh cá nhân.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu về gần 18 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên hưởng lợi gần 7 tỷ đồng tiền “hoa hồng”.

Cơ quan điều tra khẳng định có đủ căn cứ xác định hành vi gian dối của các bị can đã trực tiếp xâm hại quyền lợi của người tiêu dùng và gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để xem xét, quyết định truy tố theo quy định pháp luật.

Theo Minh Đức

Tiền Phong

Từ Khóa:
Chị em rọt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lai lịch công ty bắt tay VinFast làm xe tự lái: Ẩn mình suốt 1 thập kỷ trong thung lũng Silicon, từng ra mắt đội robotaxi hoàn toàn không người lái tại Trung Quốc

Lai lịch công ty bắt tay VinFast làm xe tự lái: Ẩn mình suốt 1 thập kỷ trong thung lũng Silicon, từng ra mắt đội robotaxi hoàn toàn không người lái tại Trung Quốc Nổi bật

Cổ phiếu Hoà Phát áp sát đỉnh lịch sử, tài sản gia đình tỷ phú Trần Đình Long lên hơn 80.000 tỷ đồng

Cổ phiếu Hoà Phát áp sát đỉnh lịch sử, tài sản gia đình tỷ phú Trần Đình Long lên hơn 80.000 tỷ đồng Nổi bật

Siêu dự án 3 tỷ USD của Thaco đem về hàng trăm tỷ tiền đền bù đất mỗi năm cho một công ty cao su?

Siêu dự án 3 tỷ USD của Thaco đem về hàng trăm tỷ tiền đền bù đất mỗi năm cho một công ty cao su?

00:05 , 05/09/2025
Biểu tượng hơn nửa thế kỷ của ngành VLXD Việt Nam chính thức dừng sản xuất với KQKD lao dốc

Biểu tượng hơn nửa thế kỷ của ngành VLXD Việt Nam chính thức dừng sản xuất với KQKD lao dốc

00:05 , 05/09/2025
Vụ Shark Thủy: Khởi tố thêm em gái, em trai Nguyễn Văn Thủy cùng 21 bị can khác

Vụ Shark Thủy: Khởi tố thêm em gái, em trai Nguyễn Văn Thủy cùng 21 bị can khác

18:55 , 04/09/2025
Trung Nam Group xây cây cầu gần 5.000 tỷ đồng vùng Tây Nam Bộ, khoảng cách nhịp chính 250m lớn nhất Đông Nam Á: Vượt tiến độ 6 tháng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026

Trung Nam Group xây cây cầu gần 5.000 tỷ đồng vùng Tây Nam Bộ, khoảng cách nhịp chính 250m lớn nhất Đông Nam Á: Vượt tiến độ 6 tháng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026

18:22 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên