Thủ đoạn Chủ tịch Công ty Capel dùng để lừa đảo hàng trăm tỷ bằng cách ký kết gần 8.000 “hợp đồng"

Vẽ "dự án ma"

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Quốc Trưởng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Capel) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM phê chuẩn.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Lã Quốc Trưởng đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người dân nhằm mục đích cá nhân như mua nhà, xe ô tô và chi tiêu cá nhân khác.

Công an TP.HCM tống đạt các quyết định và lệnh bắt bị can Lã Quốc Trưởng. Ảnh: CA TP.HCM

Theo VOV, Trưởng đã sử dụng pháp nhân của Công ty Cổ phần tập đoàn Capel để chiêu mộ nhân viên và tự phong cho mình và người khác các chức danh cao cấp không thực tế như Tổng Giám đốc, Kế toán, Trợ lý Chủ tịch HĐQT cùng nhiều vị trí giám đốc, phó giám đốc và trưởng nhóm.

Để lôi kéo sự chú ý của nhà đầu tư, Công ty Capel đã thông tin rằng họ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển thành một tập đoàn đa ngành nghề trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất và thương mại, và thực hiện kế hoạch dài hạn nhằm đạt được giá trị thương hiệu ước tính lên tới 5 tỷ USD.

Công ty Capel của Trưởng nhấn mạnh hướng đến 4 mục tiêu: Thu hút nhà đầu tư; thu hút nhân sự; phát triển quỹ đất và ổn định thị trường. Cũng theo nội dung quảng cáo từ phía công ty này, đến hết tháng 7/2022, Công ty Capel đã thu hút được hơn 100 nghìn nhà đầu tư.

Báo Công an Nhân dân cho biết, về quỹ đất, Công ty Capel "tiết lộ" đã phát triển được 500 quỹ đất nhỏ; 5 khu đất lớn tại các tỉnh như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Phước và Kon Tum. Tuy nhiên, tên các dự án cụ thể ở đâu thì công ty này cho rằng cần phải giữ "bí mật" nhưng tại địa bàn các tỉnh, không hề tồn tại dự án như những gì Capel quảng cáo.

Bên cạnh việc thành lập năm chi nhánh con ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ và Nghệ An, Trưởng cũng tổ chức hàng loạt hội thảo, trong đó có buổi hội thảo được tổ chức tại Nhà hàng Asiana ở TP. HCM vào cuối tháng 12/2021, để quảng bá và giới thiệu về hoạt động của Công ty Capel, thực chất là "lừa đảo".

Lã Quốc Trưởng tại một hội nghị kêu gọi đầu tư. Ảnh: Kinh tế chứng khoán

Sau khi thuyết phục khách hàng ký hợp đồng đầu tư và chuyển tiền vào tài khoản của công ty, Công ty Capel chỉ thanh toán lãi trong một thời gian ngắn để tạo dựng niềm tin, đồng thời tổ chức các sự kiện và hội thảo lớn để quảng cáo và mời chào các gói đầu tư hấp dẫn với mức hoa hồng cao. Trưởng cũng trực tiếp dẫn nhân viên và nhà đầu tư đến thăm các địa điểm mà mình đề cập (thực chất là các dự án ma) để tăng cường niềm tin và khích lệ họ kêu gọi vốn và tái đầu tư.

"Vỡ mộng" vì ham lãi suất cao

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô, tập đoàn Capel đưa ra nhiều gói đầu tư với phương thức phân chia lợi nhuận theo ngày, nhà đầu tư có thể chọn các gói từ 24 triệu đồng đến 240 tỷ đồng (tương ứng các gói từ 1.000 - 10.000.000 USD).

Theo lời quảng bá của nhân viên môi giới Tập đoàn Capel, nhà đầu tư phải nộp tiền xong mới ký hợp đồng và hưởng lợi nhuận 12,5%/tháng.

Thậm chí, để kích thích lòng tham của khách hành, nhân viên môi giới nói thời điểm góp vốn mới được hưởng lợi nhuận 12,5%/tháng, thời gian sau sẽ không còn "ưu đãi" đó nữa mà mức lợi nhuận sẽ giảm còn 8,5%/tháng.

Hình ảnh hợp đồng hợp tác kinh doanh của Tập đoàn Capel. Ảnh: Tuổi Trẻ Thủ đô

Vì vậy, nhiều khách hàng "sập bẫy" ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với một số lãnh đạo doanh nghiệp huy động vốn. Sau đó, các cá nhân trên đã nộp, chuyển tiền cho công ty theo như thỏa thuận nêu trong hợp đồng.

Cơ quan Công an TP.HCM chỉ ra rằng, sau khi gây dựng lòng tin và thu hút được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mới, Lã Quốc Trưởng đã dùng số tiền này để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó, trả nợ và chi tiêu cho bản thân, trước khi đột ngột đóng cửa công ty và tẩu thoát.

Quá trình điều tra đã làm rõ, từ ngày 20/4/2021 đến 18/4/2022, Lã Quốc Trưởng đã thực hiện ký kết tổng cộng 7.959 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu hút một lượng vốn đầu tư lên đến hơn 702 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 300 nạn nhân chủ yếu đến từ TP. Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã gửi đơn kiện đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Tổng hợp