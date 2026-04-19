Thủ đoạn lừa đảo gần 29 tỷ đồng của cựu cán bộ địa chính ở Đồng Nai

Theo Luân Dũng | 19-04-2026 - 11:11 AM | Xã hội

Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng do cựu cán bộ địa chính phường Tam Hoà gây ra.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng do Trần Nguyễn Minh Nguyệt – nguyên cán bộ địa chính, xây dựng UBND phường Tam Hòa (TP Biên Hòa cũ), tỉnh Đồng Nai gây ra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sự tin tưởng của người dân có nhu cầu làm thủ tục đất đai, đối tượng tiếp cận, giới thiệu có khả năng “hỗ trợ” giải quyết hồ sơ. Với hiểu biết pháp luật và quy trình hành chính, Nguyệt tạo lòng tin, sau đó thuyết phục các bị hại ký hợp đồng ủy quyền hoặc giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất với lý do “thuận tiện” xử lý thủ tục.

Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nguyễn Minh Nguyệt và khám xét nơi làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án (ảnh: CACC)

Sau khi nắm giữ các giấy tờ, đối tượng lợi dụng nội dung ủy quyền để thực hiện chuyển nhượng, thế chấp hoặc các giao dịch khác nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng có dấu hiệu bị làm giả hoặc bị lợi dụng. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai trưng cầu giám định, tổ chức phân tích, đối chiếu chữ viết, chữ ký, con dấu, dấu vết tẩy xóa, chỉnh sửa trên tài liệu. Kết luận giám định trở thành căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Trần Nguyễn Minh Nguyệt ngày 11/3/2026 về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Công an tỉnh Đồng Nai giám định tài liệu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Nguyễn Minh Nguyệt thực hiện (ảnh: CACC)

Theo cơ quan điều tra, từ thực tiễn các vụ án đã phát hiện cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật và đánh vào tâm lý muốn giải quyết công việc nhanh, nhẹ của người dân . Bằng thủ đoạn tự xưng “có quan hệ”, “cán bộ trong ngành”, chúng tạo vỏ bọc để chiếm đoạt tài sản, khiến nhiều người mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.
Đây là lời cảnh báo mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, không tin tưởng mù quáng, không bỏ qua các quy trình pháp lý cần thiết. Mọi giao dịch liên quan đến tài sản, giấy tờ quan trọng phải được kiểm tra kỹ, thực hiện đúng quy định, thông qua cơ quan có thẩm quyền.
Lực lượng Công an khuyến cáo người dân chủ động tố giác khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn; đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

