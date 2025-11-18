Thủ đoạn 'thổi' vốn điều lệ từ 32 tỷ lên gần 1.000 tỷ đồng của Shark Thuỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup (tức Shark Thuỷ), bị điều tra về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, Công ty Egroup thành lập năm 2008, với vốn điều lệ lần đầu là 32 tỷ đồng. Sau khoảng 14 năm hoạt động, đến năm 2022, công ty này có vốn điều lệ hơn 962 tỷ đồng. Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm hơn 20 công ty, trong đó Egroup đóng vai trò chính, là công ty mẹ để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền vào các công ty trong hệ sinh thái.

Trong hệ sinh thái, Công ty Anh ngữ Apax và Công ty phát triển giáo dục Igarten tạo ra doanh thu chính cho Egroup.

Kết luận điều tra chỉ ra, để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, chuỗi trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, Shark Thủy đã đưa ra chủ trương, chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup. Vì vậy, từ năm 2014 đến năm 2016, Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thuỷ.

Tuy nhiên, dù tăng vốn điều lệ trên sổ sách, Egroup không phát sinh tiền thực tế, không có dòng tiền qua tài khoản ngân hàng, không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu.

Sau đó, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy chỉ đạo dùng pháp nhân Công ty Egame làm nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín tại Việt Nam về lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, Thủy cũng lấy hình ảnh "Shark" là người nổi tiếng làm đại diện pháp luật, đang mở rộng đầu tư mảng giáo dục và kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Theo kết luận, dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng ông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty Anh ngữ Apax, Công ty Igarten liên tục thuê mặt bằng; mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên cả nước, thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy để thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần của Công ty Egroup (thực chất là cổ phần khống), ngoài việc cho nâng khống vốn điều lệ như trên để xây dựng hình ảnh công ty hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả, Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egroup) xây dựng kế hoạch huy động vốn.

Hiển cũng được yêu cầu lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư; tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh..., đặc biệt là kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần với lời hứa "kinh doanh giáo dục lợi nhuận cao và bền vững 15-20%/năm".

Shark Thủy cũng giao Đỗ Thị Nhâm (Trưởng phòng pháp chế Egame) soạn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, có nội dung ông Thủy chuyển nhượng cho nhà đầu tư Công ty Egroup 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần.

Đồng thời, quản lý và nhân viên kinh doanh của Egame đưa các thông tin gian dối về các hoạt động giáo dục; lãi suất nhà đầu tư được hưởng sau một năm lên tới 15-20%; khách hàng đầu tư tiền được đảm bảo bằng việc sở hữu cổ phần của Egroup; đa dạng về thời hạn đầu tư, thanh toán...

Trong quá trình huy động vốn, ban đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn (3 tháng, 6 tháng), được Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết, sử dụng từ chính nguồn tiền của nhà đầu tư.

Sau đó, khách hàng càng tin tưởng, đầu tư số tiền lớn hơn, rủ rê người nhà, người quen cùng mua cổ phần. Nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh vừa tham gia đầu tư, vừa lôi kéo, tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư dài hạn (1 năm, 2 năm).

Khi đến hạn, các đối tượng tìm cách kéo dài thời gian thanh toán, sang nhượng hợp đồng cho người khác hoặc trả nhỏ giọt tiền gốc, tiền lãi và khuyến khích cộng gộp lợi nhuận vào gốc để tiếp tục đầu tư.

Càng về sau, do áp lực trả lãi rất lớn, trong khi các dự án mà Công ty Egroup đầu tư mang lại doanh thu ít hoặc chưa có doanh thu, tình hình tài chính của Công ty trở nên khó khăn. Đặc biệt, từ năm 2021 đến năm 2023, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các trung tâm Tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách nhân viên kinh doanh khi kêu gọi được khách hàng đầu tư được sử dụng 70% số tiền huy động để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.

Vì vậy, các nhân viên giai đoạn này đều biết việc huy động vốn là để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không phải đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy đã bán vượt vốn điều lệ Egroup hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.670 tỷ đồng tiền gốc của bị hại. Số tiền này, Thủy chỉ đạo sử dụng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước, nhằm tránh bị phát hiện; 30% còn lại Thủy trả nợ cá nhân. Đến nay, hơn 7.670 tỷ đồng nêu trên đã được sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.