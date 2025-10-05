Thứ hạt người Việt thường dùng để nấu chè, ai ngờ lại là “báu vật” cho tim mạch, tiết niệu, cân bằng nội tiết

Loại hạt đang được nhắc đến chính là hạt sen. Từ lâu, hạt sen đã được xem là thực phẩm bổ dưỡng và vị thuốc quý với người Việt. Loại hạt nhỏ bé này không chỉ ngon miệng mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ chất xơ tới protein, carbohydrate, kali, canxi, phosphor, kẽm, các vitamin nhóm B, vitamin C, chất alkaloid và enzyme L-isoaspartyl methyltransferase.

Những lợi ích nội bật của hạt sen

Nhờ giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, hạt sen mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và cả làm đẹp. Nổi bật như:

1. Tăng cường sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa mỡ máu

Magie và kali trong hạt sen có vai trò điều hòa nhịp tim, cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực mạch máu. Chất xơ và carbohydrate phức giúp trung hòa cholesterol xấu, giảm mỡ máu, hỗ trợ phòng ngừa xơ vữa động mạch. Người cao tuổi hoặc có nguy cơ tim mạch nên ăn 20 đến 30g hạt sen mỗi ngày để duy trì sức khỏe tim.

2. Cân bằng huyết áp, ổn định đường huyết

Hạt sen chứa rất ít natri nhưng lại giàu kali, giúp giảm huyết áp tự nhiên. Chất alkaloid trong tâm sen còn hỗ trợ giãn mạch máu, cải thiện tuần hoàn. Ngoài ra, chất xơ dồi dào làm chậm hấp thu đường, giúp người bị tiểu đường kiểm soát đường huyết tốt hơn nếu dùng 3 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 25g hạt sen nấu chín.

3. Bảo vệ đường tiết niệu, hỗ trợ bài tiết

Trong hạt sen có hợp chất palmitic acid methyl ester giúp tăng khả năng lọc và bài tiết chất thải. Nhờ đó, đường tiểu luôn thông suốt, hạn chế viêm nhiễm. Enzyme tự nhiên trong hạt sen cũng giúp giảm nguy cơ sỏi thận và nhiễm khuẩn tiết niệu.

4. Hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho dạ dày

Hàm lượng chất xơ cao giúp tăng co bóp ruột, cải thiện hấp thu dinh dưỡng. Hạt sen còn có tác dụng chống viêm, làm dịu niêm mạc dạ dày. Người hay đau bụng, rối loạn tiêu hóa có thể dùng cháo hạt sen với gạo tẻ rang để ổn định đường ruột.

5. Cân bằng nội tiết và sinh lý

Kẽm, phosphor và nhóm vitamin B trong hạt sen có khả năng điều hòa nội tiết tố, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ tiền mãn kinh. Những hoạt chất này giúp giảm mệt mỏi, mất ngủ và rối loạn kinh nguyệt. Ăn hạt sen thường xuyên còn giúp cải thiện ham muốn tự nhiên ở cả nam và nữ.

6. Làm đẹp da, chống lão hóa

Enzyme L-isoaspartyl methyltransferase giúp phục hồi protein bị hỏng, từ đó làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Kết hợp cùng vitamin C và chất chống oxy hóa, hạt sen giúp da sáng khỏe, giảm nhờn và phục hồi tổn thương do mụn.

7. Cải thiện giấc ngủ và thư giãn thần kinh

Các hoạt chất như glucozit, protid và nhóm vitamin B giúp an thần nhẹ, hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên. Tâm sen còn kích thích cơ thể sản xuất insulin, giúp dễ ngủ sâu giấc. Người mất ngủ có thể dùng trà tâm sen khô pha với nước ấm trước khi ngủ 1 đến 2 giờ.

8. Tăng sức đề kháng, chống viêm

Các chất chống oxy hóa trong hạt sen như flavonoid và alkaloid có khả năng trung hòa gốc tự do, giúp cơ thể chống lại viêm nhiễm. Người thường xuyên mệt mỏi, dễ cảm cúm có thể thêm hạt sen vào món ăn để tăng sức đề kháng tự nhiên.

Một số lưu ý khi dùng hạt sen cần ghi nhớ

- Mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 30 - 50g hạt sen, không nên ăn quá nhiều trong một bữa.

- Không nên ăn tâm sen tươi vì có thể gây ngộ độc nhẹ, nên phơi hoặc sao khô trước khi dùng.

- Phụ nữ mang thai giai đoạn đầu, người huyết áp thấp, táo bón hoặc đang dùng thuốc an thần nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

- Tránh ăn hạt sen khi quá đói hoặc quá no vì có thể gây khó tiêu. Nên ăn hạt sen vào buổi chiều tối hoặc sáng sớm sau khi ăn nhẹ để hấp thu tốt nhất.

- Khi nấu chè hoặc hầm canh, không nên nấu quá lâu vì nhiệt cao làm mất vitamin nhóm B. Hạt sen khô nên ngâm trước để chín đều và giữ mùi thơm.

- Hạt sen không nên ăn cùng củ cải, măng hoặc món nhiều đường tinh luyện. Sự kết hợp này dễ gây lạnh bụng, rối loạn tiêu hóa và làm giảm tác dụng dưỡng tâm an thần.