Thu hồi được hàng trăm triệu đồng tiền chuyển khoản nhầm sau khi nhờ công an hỗ trợ

Mới đây, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, Công an phường đóng trên địa bàn vừa hỗ trợ chị Trịnh Thị Thanh T. (SN 1994, trú ở phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) nhận lại số tiền 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.



Trước đó, sáng 27/9, sau khi vượt quãng đường hơn 600km, chị Trịnh Thị Thanh T. đã đến Công an phường Hương Sơ (TP Huế) để trình báo về việc vào lúc 10h sáng cùng ngày, trong quá trình chuyển tiền thông qua App MB Bank trên ĐTDĐ thì chị Tâm không may chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào số tài khoản của một người có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Sơ.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hương Sơ, TP Huế đã tiến hành phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) xác minh thông tin về chủ số tài khoản trên. Qua đó xác định chủ tài khoản nhận số tiền do chị T. chuyển nhầm là một người phụ nữ sống tại tổ 5, khu vực 3, phường Hương Sơ (TP Huế).

Sau đó, Công an phường Hương Sơ đã cắt cử cán bộ đến nhà vận động người phụ nữ này ra Ngân hàng làm thủ tục để chuyển hoàn trả lại số tiền 300 triệu đồng cho chị Trịnh Thị Thanh T.

Chị Trịnh Thị Thanh T. (áo trắng) được Công an phường Hương Sơ hỗ trợ nhận lại 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Chị Trịnh Thị Thanh T. (áo trắng) được Công an phường Hương Sơ hỗ trợ nhận lại 300 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Công an Ea H'Leo (Đắk Lắk) mới đây cũng đã hỗ trợ thu hồi số tiền 320 triệu đồng cho chị Lê Thị L. (trú tại xã Ea Khal, huyện Ea H'Leo) do bất cẩn chuyển tiền nhầm qua ứng dụng ngân hàng.

Trước đó, ngày 20/6/2024, chị L. chuyển nhầm số tiền trên đến tài khoản anh Nguyễn Văn L., trú tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên qua ứng dụng SmartBanking.

Sau đó, chị L. liên hệ với ngân hàng để hỗ trợ đề nghị hoàn trả lại tiền, tuy nhiên số tài khoản của anh L. không hoạt động và Ngân hàng không liên lạc được với anh L. Tiếp đó, chị L. gửi đơn đến Công an huyện Ea H'Leo để hỗ trợ.

Qua xác minh, Công an huyện đã phối hợp với Ngân hàng để xác minh thông tin, đồng thời cử cán bộ đến xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên để gặp trực tiếp anh L. để trao đổi về nội dung chị Lan chuyển tiền nhầm.

Làm việc với anh L. , người này cho biết, tài khoản trên anh đã mở từ tháng 7/2023, tuy nhiên anh chưa sử dụng tới và không đăng ký thông báo nhận tin nhắn, nên không biết việc chị L. chuyển tiền đến, và anh đã đồng ý rút toàn bộ số tiền trên bàn giao lại cho Công an huyện Ea H'Leo để trao trả lại cho chị L.

Công an huyện Ea H'leo trao trả số tiền 320 triệu đồng cho chị Lê Thị Lan. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Mới đây, đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Đông Triều cũng vừa hỗ trợ chị Phạm Thị H. (xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) liên hệ với chủ tài khoản do mình chuyển tiền nhầm, để nhận lại số tiền 200 triệu đồng.

Trước đó, ngày 04/9/2024, Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận nội dung trình báo của chị Phạm Thị H., do sơ suất chị H. đã chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng sang một tài khoản ngân hàng của người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an thị xã Đông Triều đã giao Đội Cảnh sát hình sự tập trung rà soát, xác minh thông tin, xác định được chủ tài khoản do chị Phạm Thị H. chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng là anh N.Đ.G, trú tại khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Qua phối hợp và làm việc với ngân hàng và chủ động liên hệ với Công an phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, Đội Cảnh sát hình sự đã liên hệ với anh N.Đ.G người nhận được số tiền 200 triệu đồng mà chị Phạm Thị H. đã chuyển khoản nhầm để hướng dẫn anh N.Đ.G cách chuyển lại số tiền cho chị H..

Ngay sau 1 ngày, anh N.Đ.G đã ra Ngân hàng MB chuyển lại toàn bộ số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản của chị Phạm Thị H.

Chị Phạm Thị Hiền tại Công an thị xã Đông Triều. (Nguồn: Bộ Công an)

Không dễ dàng như ba trường hợp trên, chị Nguyễn Thị Ngọc Gi. (ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu) đã gặp nhiều khó khăn để thu hồi số tiền chuyển khoản nhầm do người nhận tiền không có thành ý hỗ trợ.

Theo đó, ngày 15/7, chị Nguyễn Thị Ngọc Gi. (ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu) chuyển 400 triệu đồng cho một người bạn mượn qua giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng từ số tài khoản của cá nhân mở tại VietinBank sang tài khoản tại HDBank. Tuy nhiên, quá trình thao tác, Gi. nhập sai một con số trong dãy số tài khoản. Do vậy, số tiền trên đã bị chuyển nhầm cho một người tên Nguyễn Thanh S. cùng hệ thống Ngân hàng HDBank.

Khi phát hiện mình chuyển nhầm, chị Gi. đã chuyển khoản tiếp số tiền 10.000 đồng kèm theo nội dung: "Nguyễn Thị Ngọc Gi. nhờ chuyển số tiền nhầm lại số tài khoản…". Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, chị Gi. vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía người nhận được chuyển nhầm. Chị Gi. chuyển khoản tiếp 5.000 đồng kèm theo nội dung tương tự và cho số điện thoại của mình để người này liên lạc lại. Đồng thời, chị Gi. cũng liên hệ phía Ngân hàng Vietinbank chi nhánh thị xã Hòa Thành trình bày sự việc và được phía ngân hàng hỗ trợ gửi thành công yêu cầu tra soát tới Ngân hàng HDBank.

Cán bộ Công an tiếp nhận thông tin trình báo của người dân. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Cán bộ Công an tiếp nhận thông tin trình báo của người dân. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Đến ngày 17/7, chị Gi. đến Ngân hàng HDBank trên địa bàn để kiểm tra tiến độ giải quyết, yêu cầu tra soát thì nhân viên ngân hàng này chưa liên lạc được với người nhận tiền chuyển nhầm. Tiếp đó, ngày 18/7, chị Gi. tiếp tục liên hệ với Ngân hàng HDBank, chi nhánh tỉnh Tây Ninh. Nhân viên ngân hàng cho biết đã kiểm tra số tiền chuyển nhầm của chị Gi.. Hiện, số tiền này vẫn còn trong tài khoản của anh S. Tuy nhiên, chị Gi. liên lạc với anh S. thì S. trả lời: "Tôi không biết". Tiếp đó, anh S. tắt máy thuê bao liên lạc.

Ngày 19/7, chị Gi. tiếp tục liên hệ với Ngân hàng HDBank, chi nhánh tỉnh Tây Ninh thì được phía ngân hàng trả lời rằng, anh S. không nghe máy mặc dù máy có đổ chuông.

Nhận thấy người nhận tiền chuyển nhầm không có thiện chí trả lại nên chị Gi. đã đến cầu cứu Công an huyện Tân Châu. Tại đây, chị Gi. được cán bộ Công an huyện Tân Châu tiếp nhận và tận tình hướng dẫn cung cấp những chứng cứ, tài liệu còn thiếu. Ngay sau đó, Công an huyện Tân Châu đã phân công tổ công tác đến tận nơi anh S. đang sinh sống để vận động, thuyết phục người đàn ông này. Nhận thức được hành vi của mình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, anh S. mới chịu đồng ý chuyển trả số tiền nhận được 400 triệu đồng cho chị Gi.