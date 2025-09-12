Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy

Tại cuộc họp, đại diện thành phố Hà Nội cho biết, đến thời điểm ngày 10/9, các đơn vị có liên quan đã dừng hoạt động trông xe tại 3/4 gầm cầu (gồm Ngã Tư Vọng, Chương Dương, Mai Dịch). Với gầm cầu Vĩnh Tuy , do lượng xe lớn nên đề nghị Bộ Xây dựng cho lộ trình thực hiện việc này.

Cho ý kiến về việc trên, đại diện Bộ Xây dựng thống nhất quan điểm như chỉ thị đã gửi các tỉnh, thành phố trên cả nước trước đó, yêu cầu chậm nhất đến 30/10/2025 các tỉnh thành phải di dời các bãi trông giữ, đỗ xe ở gầm cầu.

Hoạt động trông giữ xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy hiện nay.

Theo Bộ Xây dựng, hiện các quy định của pháp luật đều nêu rõ: Công trình giao thông trong đó có cầu, hầm chỉ phục vụ giao thông, không sử dụng cho các mục đích khác. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, do nhu cầu đỗ xe của người dân lớn, thành phố chưa bố trí đủ quỹ giao thông tĩnh nên UBND thành phố Hà Nội đã cho phép các đơn vị công ích thực hiện trông giữ xe dịch vụ ở 4 gầm cầu lớn là Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng, Chương Dương và Mai Dịch.

Ngày 30/8 vừa qua, đã xảy ra vụ cháy bãi xe máy ở gầm cầu Vĩnh Tuy, gây thiệt hại lớn về tài sản (hơn 500 xe máy bị cháy) và ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng công trình giao thông (cầu Vĩnh Tuy) nên việc trông xe dưới gầm cầu cần được chấm dứt.

Đồng thuận với chủ trương này, thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thu hồi giấy phép trông giữ xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy. Hiện tại, Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị thực hiện trông giữ xe tại đây là Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội dừng tiếp nhận trông xe, thực hiện di dời phương tiện đang dừng đỗ tại đây và hoàn thành trước 30/10.

Theo ghi nhận, gầm cầu Vĩnh Tuy đang có hơn 300 ô tô gửi thường xuyên ở đây, cùng với đó là cả nghìn xe máy vi phạm giao thông được đơn vị chức năng tập kết về đây trong nhiều năm qua.