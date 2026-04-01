Thu ít nhất 760 triệu USD mỗi ngày khi xung đột bùng phát, 1 nước lợi kép nhờ quyết định của Mỹ

Doanh thu từ dầu và khí đốt của Nga tăng gấp đôi

Doanh thu từ dầu và khí đốt của Điện Kremlin dự kiến tăng gấp đôi từ khoảng 12 tỷ USD lên gần 24 tỷ USD trong tháng 3 khi năng lượng có đợt tăng giá lớn và Tổng thống Trump miễn trừng phạt tạm thời đối với dầu Nga, tờ Telegraph đưa tin.

Ngay cả khi cuộc xung đột kết thúc trong vài tuần tới, doanh thu dầu và khí đốt của Nga trong năm nay vẫn được dự báo tăng lên 218,5 tỷ USD, cao hơn 63% so với kịch bản không có gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Giá dầu tăng vọt sau quyết định không kích Iran của Mỹ và Israel

Điều này đồng nghĩa việc Moscow có thể thu thêm khoảng 84 tỷ USD trong năm nay, theo kịch bản cuộc xung đột kết thúc vào tháng 4 và nguồn cung năng lượng nhanh chóng phục hồi.

Trong trường hợp kéo dài 6 tháng, doanh thu xuất khẩu dầu và khí đốt hàng năm của Nga có thể tăng lên 386,5 tỷ USD, cao hơn 188% so với dự báo trước khi xung đột bắt đầu.

Lợi càng thêm lợi nhờ Mỹ

Biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã trở nên có lợi hơn cho Nga sau khi ông Trump quyết định tạm thời miễn trừng phạt đối với dầu Nga.

Đầu tháng này, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời cho phép các quốc gia mua dầu Nga. Trước đó, Mỹ cũng cấp miễn trừng phạt tương tự trong 30 ngày cho riêng Ấn Độ.

Trong thời gian các lệnh trừng phạt được áp dụng, Nga vẫn bán dầu nhưng buộc phải bán với giá thấp hơn nhiều vì việc mua dầu bị trừng phạt đi kèm rủi ro lớn và chi phí logistics cao.

Việc miễn trừng phạt đồng nghĩa Nga hiện có thể bán số dầu này theo giá thị trường vì rủi ro trừng phạt đã giảm đáng kể.

Simon Johnson, người đoạt giải Nobel Kinh tế và cựu kinh tế trưởng của IMF, cho biết: "Điều này không ảnh hưởng đến giá dầu thế giới vì dầu Nga vẫn ra thị trường từ trước. Nó chỉ làm tăng số tiền Nga nhận được trên mỗi thùng dầu, rất nhiều".

Trước khi xung đột Mỹ - Israeal và Iran bắt đầu, Nga bán dầu cho Ấn Độ với mức chiết khấu khoảng 9 USD so với dầu Brent, nhưng hiện mức chiết khấu này đã không còn, ông Dodonov cho biết.

Mức chiết khấu đối với dầu Nga bán sang Trung Quốc đã giảm một nửa từ 15 USD xuống còn 7 USD mỗi thùng.

Về lý thuyết, việc miễn trừng phạt chỉ áp dụng đối với dầu Nga đã ở trên tàu ngoài biển (oil on water), với tổng khối lượng khoảng 150 triệu thùng trước khi xung đột bắt đầu, theo công ty dữ liệu vận tải biển Vortexa.

Tuy nhiên, các miễn trừng phạt này là tín hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ đang nới lỏng việc thực thi trừng phạt, làm giảm rủi ro đối với việc mua dầu Nga.

Anna Zhminko, nhà phân tích của Vortexa, cho biết Ấn Độ đã tăng nhập khẩu dầu Nga thêm 72% so với tháng trước kể từ khi xung đột bắt đầu, tương đương tăng thêm khoảng 750.000 thùng mỗi ngày.