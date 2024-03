Thu ngân sách quý I của Thanh Hóa có những tín hiệu tích cực

Năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đạt con số kỷ lục - trên 51.000 tỷ đồng. Với những tín hiệu tích cực trong quý I, năm 2024 Thanh Hoá có cơ sở thu ngân sách “vượt đỉnh” năm 2022, đạt trên 52.000 tỷ.

Quý I/2024, tỉnh Thanh Hoá ghi nhận sự tăng trưởng nền kinh tế và nhiều chỉ số vượt kế hoạch. Các ngành dịch vụ đạt kết quả nổi bật, nhất là giá trị xuất khẩu tăng 40,1%. Đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 4 năm trở lại đây. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 31.681 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch. Tính đến ngày 14/3, toàn tỉnh đã thu hút được 25 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 4 dự án FDI), tăng 75,5% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.419 tỷ đồng và 60,6 triệu USD. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I ước đạt 13.356 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán, tăng 31,5% so với cùng kỳ.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 vừa diễn ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, quý I thu ngân sách đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, còn 3 quý nữa phải đạt 52 nghìn tỷ, vượt con số đỉnh cao năm 2022

Lý giải về nguồn thu tăng cao, ông Vũ Quốc Dũng, Phó cục trưởng Cục thuế Thanh Hoá cho biết, quý I các địa phương đẩy mạnh quyết toán giải phóng mặt bằng các dự án và nguồn thu từ đầu tư nước ngoài tăng cao. “Công ty Lọc hoá dầu Nghi Sơn mặc dù sản lượng sản xuất, tiêu thụ chỉ đạt 98% so với cùng kỳ, nhưng tăng trưởng là do giá xây dựng dự toán có 70 USD/thùng, nhưng giá đơn vị thực hiện trong quý I đạt từ 81-82 USD/thùng. Vì vậy số thu đối với lĩnh vực đầu tư nước ngoài đạt 2.586 tỷ, đạt 53,7% so với dự toán, tăng 131% so với cùng kỳ”, ông Dũng cho biết.

Nêu dẫn chứng cụ thể 2 trường hợp vướng mắc về thủ tục thuế, liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật không giải quyết được, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá Lê Xuân Huế đề nghị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cần tiếp tục tạo bầu không khí kinh doanh thuận lợi, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong phối hợp giải quyết vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp. Đó là cách tiếp tục, đẩy mạnh tăng thu ngân sách.

“Điều duy nhất chúng ta có thể làm được trong kiểm soát là nỗ lực tạo thuận lợi và hợp lý hoá cơ chế chính sách. Với tư cách 1 doanh nghiệp khi đi giải quyết từng thủ tục hành chính sẽ cảm thấy bất lực đến mức nào. Đối với từng hồ sơ hành chính cụ thể, phải thực sự có quá trình gỡ rối, có sự sáng tạo, vô tư và khách quan, nhưng đồng thời đòi hỏi sự thấu hiểu, chia sẻ, không suy diễn từ bên thứ 3”, ông Huế bày tỏ.

Cảng biển Nghi Sơn được kết nối với Cảng Hàng không Thọ Xuân thuận lợi và đang trở thành cảng biển trọng điểm phía bắc. Đây là cơ sở chiến lược để Thanh Hoá tăng tốc, bứt phá trong phát triển thời gian tới

Nhấn mạnh việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu về thu ngân sách, có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hoá cơ chế đặc thù Nghị quyết 37 của Quốc hội đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn cho biết, dẫu có những biến động nhưng cố gắng trên đà này phải tận dụng thời cơ thuận lợi để tăng tốc, bứt phá bằng sự quyết tâm.

“Thu ngân sách tỉnh quý I đạt 13.300 tỷ, còn 3 quý nữa phải đạt 52.000 tỷ, vượt con số đỉnh cao năm 2022 để thể hiện tăng tốc, bứt phá. Riêng thuế xuất nhập khẩu quý I đạt 4.700 tỷ, logistics năm 2024 phải đạt trên 18.000 tỷ. Năm nay Trung ương giao là 13.500 tỷ, phấn đấu đạt trên 18.000 tỷ sẽ có 5.000 tỷ được hưởng 70%”, ông Tuấn nói.