Thu ngân sách tăng 16,6%, ngành Thuế vận hành ổn định mô hình 3 cấp

Thu ngân sách tăng mạnh, 20 địa phương hoàn thành tiến độ khá

Chiều 3/7, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế sáu tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác điều hành thu trong 6 tháng đầu năm được triển khai theo hướng bám sát địa bàn, bám sát nguồn thu và bám sát người nộp thuế.

Một trong những điểm nổi bật của công tác điều hành thu trong nửa đầu năm là việc Cục Thuế gắn nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Theo đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị không chỉ tập trung vào các giải pháp tăng thu trước mắt mà còn phải kết hợp hài hòa giữa việc hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý thu.

Với việc tập trung rà soát nguồn thu và đôn đốc thu nộp ngân sách, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt trên 1.382.330 tỷ đồng, bằng 61,6% dự toán pháp lệnh, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt trên 30.970 tỷ đồng, bằng 72% dự toán, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt trên 1.351.350 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Riêng thuế, phí nội địa ước đạt 993.820 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố gia hạn thuế thì mức tăng ước đạt 14,7%.

Theo Cục Thuế, khu vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục là động lực chính của nguồn thu ngân sách khi đóng góp gần 55% tổng thu, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và chống thất thu

Bước sang 6 tháng cuối năm 2026, trong bối cảnh tốc độ tăng thu có dấu hiệu chậm lại, ngành Thuế xác định tiếp tục tập trung quản lý chặt các nguồn thu lớn, các khoản thu còn dư địa tăng và những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, trọng tâm quản lý sẽ tập trung vào khu vực sản xuất, kinh doanh; đất đai, bất động sản; chuyển nhượng vốn; giao dịch liên kết; thương mại điện tử; kinh tế số; hộ kinh doanh và các nhà cung cấp nước ngoài.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP

Đồng thời, ngành Thuế tăng cường phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố cùng các sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn về đất đai, bất động sản, đầu tư, giải ngân vốn; qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Các cơ quan thuế địa phương cũng được yêu cầu chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp trong công tác quản lý thu, chia sẻ dữ liệu về đăng ký kinh doanh, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, ngân hàng, thương mại điện tử, vận chuyển và thanh toán phục vụ quản lý thuế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục tăng cường phân tích, dự báo nguồn thu theo thời gian thực; hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2026, dự toán thu năm 2027 cũng như xây dựng các kịch bản điều hành thu cho những tháng cuối năm nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Song song với nhiệm vụ thu, cơ quan thuế sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ, đúng đối tượng và đúng quy định các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Đặc biệt, ngành Thuế sẽ theo dõi sát tác động của các chính sách giảm thu, gia hạn thu đến tiến độ thu ngân sách, nhất là các chính sách liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, nhiên liệu bay.

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ được yêu cầu gắn với quản lý chặt nghĩa vụ thuế đến hạn, kiểm soát các khoản gia hạn đến thời điểm phải nộp nhằm vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, vừa chủ động bù đắp nguồn thu và hạn chế phát sinh nợ thuế mới.

Ngoài ra, ngành Thuế đã khẩn trương hoàn thành công tác lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 đúng tiến độ; đồng thời rà soát hồ sơ dự toán với các đơn vị, địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu hướng dẫn và kế hoạch tập huấn cho UBND các xã, phường về công tác lập dự toán và quản lý nguồn thu tại cơ sở.

Một nhiệm vụ khác được xác định là đẩy nhanh phương án truyền nhận dữ liệu thu ngân sách theo thời gian thực nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng phân tích nguồn thu theo từng địa bàn, ngành nghề, khoản thu, sắc thuế, nhóm người nộp thuế và các chính sách tác động.

Qua đó, cơ quan thuế có cơ sở kịp thời tham mưu Bộ Tài chính cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các kịch bản điều hành thu phù hợp với diễn biến thực tế.

Đối với các nguồn thu trọng điểm và lĩnh vực đặc thù, ngành Thuế tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp lớn; xây dựng và nâng cấp bản đồ số cửa hàng xăng dầu, bản đồ số mỏ khoáng sản; đồng thời tích hợp dữ liệu về đăng ký kinh doanh, giấy phép, hóa đơn, sản lượng, số nộp ngân sách, số nợ và mức độ rủi ro.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân - Ảnh: VGP

Từ đó, cơ quan thuế các cấp sẽ khai thác dữ liệu để phân tích biến động doanh thu, sản lượng, kê khai, nộp thuế, nhận diện các dấu hiệu bất thường, phục vụ điều hành thu, kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro và tăng cường chống thất thu đối với lĩnh vực xăng dầu, khoáng sản, tài nguyên cùng các lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng thu.