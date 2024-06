Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2024 của cả nước 898.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, thu nội địa gần 756.000 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2023. Riêng khoản thu từ nhà, đất đạt 90.600 tỷ đồng, tăng tới 78,2% so với cùng kỳ năm trước.

“Số thu nhà đất tăng do địa phương tổ chức tốt công tác đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023 phát sinh số nộp tiền sử dụng đất đầu năm 2024. Một số địa phương phát sinh thu tiền thuê đất một lần của dự án”, đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Thu ngân sách từ nhà đất tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh minh họa: KT)

Trong gần 10 năm trở lại đây, số thu từ nhà đất liên tục tăng cao. Năm 2013, số thu từ nhà đất là gần 63.700 tỷ đồng, năm 2022, số thu này tăng khoảng 4 lần. Năm 2023, do thị trường bất động sản trầm lắng nên thu ngân sách từ nhà đất giảm so với năm 2022.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, nguồn thu từ nhà đất là nguồn thu không bền vững.

“Để góp phần bình ổn thị trường đất đai, bất động sản, khai thác tốt nguồn thu từ đất, sử dụng đất đai tiết kiệm hiệu quả, cơ quan chức năng cần nghiên cứu giải pháp nhằm định giá đất phù hợp với giá trị thị trường”, PGS. TS. Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế nêu ý kiến.

Bên cạnh khoản thu từ nhà đất, một số khoản thu cũng tăng mạnh như thu từ từ sản xuất kinh doanh do doanh nghiệp đã tạm nộp 3 kỳ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tăng 13,9%, thu thuế bảo vệ môi trường tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Bộ Tài chính, số thu nội địa đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế.

Cùng với tăng thu ngân sách cả nước, top địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, thu ngân sách TPHCM khoảng 229.420 tỷ đồng, Hà Nội 227.300 tỷ đồng, Hải Phòng 51.115 tỷ đồng, Bà Rịa Vũng Tàu 39.972 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc về thu ngân sách nhà nước, các cơ quan tài chính đã hết sức nỗ lực. Đến nay, thu ngân sách nhà nước đã đạt hơn 52% dự toán, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ về ngân sách nhà nước.