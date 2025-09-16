Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu nhập bình quân Việt Nam từng xếp thứ 172/178 trên thế giới, hiện nhảy vọt thế nào?

16-09-2025 - 11:10 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hơn 30 năm trước, thu nhập bình quân Việt Nam đạt khoảng 170 USD, xếp thứ 172 trên thế giới.

Thu nhập bình quân Việt Nam từng xếp thứ 172/178 trên thế giới, hiện nhảy vọt thế nào?- Ảnh 1.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 1993, thu nhập bình quân Việt Nam đạt khoảng 170 USD, xếp thứ 172/178 trên thế giới.

Đến năm 2023, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 4.150 USD, xếp thứ 116 trên thế giới. Theo đó, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2023 đã tăng gấp hơn 24 lần, nhảy 56 bậc trên thế giới so với năm 1993.

Thu nhập bình quân Việt Nam từng xếp thứ 172/178 trên thế giới, hiện nhảy vọt thế nào?- Ảnh 2.

Thu nhập bình quân Việt Nam giai đoạn 1993 – 2024. Nguồn: WB.

Đến năm 2024, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 4.490 USD, xếp thứ 112 trên thế giới. Theo đó, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2024 đã nhảy 4 bậc trên thế giới so với năm 2023. Nếu so với năm 1993, thu nhập bình quân Việt Nam năm 2024 đã tăng gấp hơn 26 lần, nhảy 60 bậc trên thế giới.

Năm 2024, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 7%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (từ 6 - 6,5%), và dự kiến tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 8%.

Hiện nay, Chính phủ đang phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025 và đạt tăng trưởng hai chữ số những năm tới, hướng đến mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2035 và thu nhập cao vào năm 2045.

Theo tiêu chuẩn mới nhất của WB, những nước có thu nhập bình quân dưới 1.145 USD là nước có thu nhập thấp, thu nhập từ 1.146 – 4.515 USD là nước có thu nhập trung bình thấp, thu nhập từ 4.516 – 14.005 là nước có thu nhập trung bình cao, thu nhập lớn hơn 14.005 là nước có thu nhập cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng từng nhận định trong 20 năm tới, nước ta phải đạt tăng trưởng cao ở mức hai chữ số (từ 10% trở lên) mới hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.

Theo GS.TS. Trần Thị Vân Hoa – Trường Kinh tế và Quản lý công (Đại học Kinh tế Quốc dân) nêu rõ, Việt Nam có khát vọng vượt từ thu nhập trung bình thấp lên ngưỡng thu nhập cao dự kiến vào năm 2045.

Đây là một thách thức trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện tái cấu trúc hành chính toàn diện, cũng như thực hiện cuộc cách mạng về thể chế, hạ tầng và công nghệ, giữa những căng thẳng thương mại toàn cầu. Để thực hiện được tham vọng lớn, giải pháp trọng tâm là phải hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao; đồng thời phải chuyển đổi số toàn diện, phát triển công nghiệp công nghệ cao, GS.TS. Trần Thị Vân Hoa nhấn mạnh.

Minh Tiến

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng giám đốc FPT: Tôi đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp đầu tư hàng chục tỷ cho dây chuyền sản xuất, nhưng sau cùng vẫn phải dừng lại chỉ vì...

Tổng giám đốc FPT: Tôi đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp đầu tư hàng chục tỷ cho dây chuyền sản xuất, nhưng sau cùng vẫn phải dừng lại chỉ vì... Nổi bật

Cửa khẩu thương mại đầu tiên của Quảng Tây có giao thương với Việt Nam được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế

Cửa khẩu thương mại đầu tiên của Quảng Tây có giao thương với Việt Nam được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế Nổi bật

Lái xe ETC sẽ không còn như trước, hàng triệu tài xế cần biết về chương trình đặc biệt này

Lái xe ETC sẽ không còn như trước, hàng triệu tài xế cần biết về chương trình đặc biệt này

10:48 , 16/09/2025
Từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí toàn dân

Từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí toàn dân

10:34 , 16/09/2025
'Quên' làm đường gom cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ?

'Quên' làm đường gom cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ?

10:30 , 16/09/2025
Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án từng bước miễn viện phí trong năm 2028

Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án từng bước miễn viện phí trong năm 2028

10:00 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên