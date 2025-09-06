Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu nhập nào được miễn thuế ?

06-09-2025 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất đề xuất khá nhiều khoản thu nhập được miễn thuế.

Thu nhập nào được miễn thuế ?- Ảnh 1.

Người dân giao dịch tại một cơ quan thuế ở TP HCM

Bộ Tài chính vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, với nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm giảm gánh nặng thuế cho người lao động và các đối tượng liên quan.

Một trong những đề xuất quan trọng là miễn thuế đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm, nếu mức lương này cao hơn so với tiền lương làm việc trong giờ hành chính.

Ví dụ, một công nhân nhận lương 100.000 đồng/giờ làm việc ban ngày, nhưng được trả 120.000 đồng/giờ khi làm thêm vào ban đêm, thì khoản chênh lệch 20.000 đồng/giờ sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Quy định này nhằm khuyến khích người lao động làm việc ngoài giờ, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính cho người lao động.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất miễn thuế đối với nhiều loại thu nhập khác, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng bất động sản giữa các mối quan hệ thân nhân như vợ với chồng; cha mẹ đẻ với con đẻ; cha mẹ nuôi với con nuôi; cha mẹ chồng với con dâu; cha mẹ vợ với con rể; ông bà nội, ngoại với cháu nội, ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của hộ gia đình, cá nhân, bao gồm sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường; sản xuất muối.

Thu nhập từ môi trường và tài chính xanh, bao gồm chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon lần đầu; tiền lãi từ trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu…

Sau khi được Bộ Tư pháp thẩm định, dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ tiếp tục trình lên Quốc hội để xem xét và thông qua trong thời gian tới.

2 tháng nữa, nhà máy 2.200 tỷ đồng tại Quảng Ngãi sẽ được tái khởi động sau 10 năm bỏ hoang

Theo Ty Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng, đây mới là nơi có lượng vốn FDI cấp mới cao nhất cả nước 8 tháng 2025

Không phải TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng, đây mới là nơi có lượng vốn FDI cấp mới cao nhất cả nước 8 tháng 2025 Nổi bật

Giá điện sinh hoạt, giá thuê nhà tăng mạnh, tác động ra sao đến CPI của Việt Nam trong tháng 8?

Giá điện sinh hoạt, giá thuê nhà tăng mạnh, tác động ra sao đến CPI của Việt Nam trong tháng 8? Nổi bật

Hà Nội rút ngắn 5 năm lộ trình vùng phát thải thấp: Cú hích đô thị xanh

Hà Nội rút ngắn 5 năm lộ trình vùng phát thải thấp: Cú hích đô thị xanh

17:15 , 06/09/2025
Bức tranh kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm 2025 qua những con số

Bức tranh kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm 2025 qua những con số

16:54 , 06/09/2025
Bộ trưởng Công Thương: Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 dự kiến lập kỉ lục mới

Bộ trưởng Công Thương: Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 dự kiến lập kỉ lục mới

16:51 , 06/09/2025
Thông tin mới nhất về dự án đường 3.500 tỷ đồng, ảnh hưởng hơn 2.300 hộ dân tại Quảng Ngãi

Thông tin mới nhất về dự án đường 3.500 tỷ đồng, ảnh hưởng hơn 2.300 hộ dân tại Quảng Ngãi

16:07 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên