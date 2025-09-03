Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

03-09-2025 - 17:15 PM | Xã hội

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn được Thủ tướng bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 3-9 đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn

PGS-TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Kỹ sư Điện năm 1994, nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành điều khiển - tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

Ông từng là giảng viên khoa Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội; giữ chức Trưởng phòng đào tạo. Sau đó ông là Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng.

Năm 2015, ông Sơn được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (nay là ĐH Bách khoa Hà Nội) và tới tháng 8-2020 là Chủ tịch Hội đồng trường.

Tháng 10-2020, ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho tới nay.

Theo Yến Anh

Người lao động

